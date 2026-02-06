Суд признал замглавы Мытищ Ярослава Башлыкова виновным по делу о гибели семилетней девочки недалеко от центра города и приговорил его к трем годам условно. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат потерпевших Маргарита Бобкова.

Башлыкову также запретили занимать муниципальные должности. Защитница потерпевшей стороны отметила, что оценить справедливость такого приговора сложно, поскольку «жизнь маленькой девочки не вернет ни условный срок, ни пожизненное заключение».

«То, что суд установил вину и приговорил к наказанию — это справедливо! Сам процесс шел крайне эмоционально», — поделилась Бобкова.

Трагедия произошла 31 марта 2024 года. Группа детей играла во дворе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку в городе Мытищи, где расположено заброшенное пожарное депо, ранее принадлежавшее Минобороны. Несовершеннолетние попытались проникнуть на территорию через наклонившуюся бетонную плиту. Когда семилетняя девочка пролезла через нее, плита внезапно обрушилась, придавив ребенка.

Очевидец рассказывал НТВ, что около семи человек попытались поднять плиту самостоятельно, один из них вытащил девочку за капюшон. Через несколько минут на место прибыли медики. Они установили, что первоклассница получила травмы, несовместимые с жизнью, и констатировали смерть.

Изначально следствие рассматривало версию несчастного случая, позже к ответственности привлекли Башлыкова. Правоохранители установили, что в 2022 году ему поручили разобраться с разрушающимся сооружением.

В беседе с НТВ жители делились, что неоднократно жаловались на соседство заброшенного пожарного депо с детской площадкой, но убирать сооружение якобы никто не спешил.

«Хотели здесь и музей сделать. Мы были за то, чтобы либо снесли, потому что забор не только в плачевном состоянии. Через него можно спокойно перелезть. Подростки этим и занимались. Плюс свободный вход с той стороны», — отмечала собеседница телеканала.

Спустя несколько недель после трагедии, в апреле 2024 года, аварийный забор и здание все же снесли. Рядом с местом происшествия образовался стихийный мемориал.

В апреле 2025 года Башлыкова обвинили в халатности, повлекшей гибель ребенка. Следствие утверждало, что чиновник не проконтролировал снос полуразрушенного забора. Чиновник свою вину отрицал и заявлял, что халатность допустили представители Минобороны.

В июле того же года суд оправдал Башлыкова, поскольку не смог установить, кто нес ответственность за снос забора. Однако в сентябре это решение было отменено.