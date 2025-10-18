Зампреда правительства Ивановской области и руководителя регионального департамента здравоохранения Антона Арсеньева задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Местное издание IvanovoNews сообщает о его аресте до 16 декабря.

Ходатайство следствия об аресте Арсеньева рассматривал Октябрьский районный суд Иваново. Из обнародованных на слушании материалов стало известно, что чиновнику вменяют п.п. «в» и «е» ч. 3 ст. 286 — превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности или с тяжкими последствиями. В случае признания виновным Арсеньеву грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать государственные и руководящие должности на срок до 3 лет.

Согласно неподтвержденной информации телеграм-канала «Местные. Иваново», главу областного Депздрава якобы могут обвинить в получении взятки на сумму 1,5 млн рублей от коммерческой организации.

Сам чиновник вину не признает. Он просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, утверждая, что не имеет намерения скрыться или давить на свидетелей, а также ссылался на проблемы со здоровьем, из-за которых пребывание в СИЗО якобы может быть чревато для него инвалидностью, и семейные обстоятельства.

По данным IvanovoNews, расследование ведет региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В суде представитель следствия попросил заключить Арсеньева под стражу, пояснив, что без этой меры пресечения существует риск побега фигуранта или его попыток повлиять на свидетелей.

Следователь также сообщил, что Арсеньева несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, отсутствие автомобильной страховки и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. По мнению представителя ФСБ, это свидетельствует о склонности чиновника не соблюдать установленные законом ограничения.

Кроме того, как напоминает телеграм-канал «Местные. Иваново», Арсеньева привлекали к ответственности за взятку в 10 тысяч рублей за оформление фиктивной справки для студента, который рассчитывал с ее помощью оправдать задолженность по учебе и оформить академический отпуск. Врач пошел на сотрудничество со следствием, признал вину и раскаялся, после чего суд оштрафовал его в рамках УПК на 20 тысяч рублей и закрыл дело. Сейчас следователь ФСБ также упомянул об этом эпизоде, аргументируя необходимость ареста чиновника.

О задержании Арсеньева стало известно накануне, 17 октября, из местных СМИ и телеграм-каналов, но официального подтверждения не последовало до сих пор — хотя в Сети уже появилось видео из суда.

Арсеньев занял пост зампреда правительства Ивановской области с функцией куратора сферы здравоохранения в апреле 2024 года, а до этого являлся заместителем главврача ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина», был участковым терапевтом и заведующим терапевтическим отделением ивановской горбольницы №3. Объявляя о его назначении, глава региона Станислав Воскресенский заявил ему: «Знаю, что у вас большой опыт в медицине».