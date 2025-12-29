Госдума в весеннюю сессию 2026 года должна принять законы о запрете финансирующим ВСУ компаниям из недружественных стран возвращаться в Россию. Об этом в беседе с RTVI заявил лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев. Также, говоря о планах нижней палаты парламента восьмого созыва, он упомянул о новых правилах изменения маршрутов автобусов.

«В весеннюю сессию Госдума рассмотрит наш закон, по которому мы предлагаем компаниям из недружественных стран, финансирующим ВСУ, запретить возвращаться в Россию. А для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны — ввести возвратный платеж. Они бросили своих покупателей, ушли из России, нам налоги не платили», — сказал Нечаев.

По данным Нечаева, многие ушедшие компании хотят вернуться, однако в партии убеждены, что законом им нужно ограничить возвращение.

Еще один закон, который Госдума должна оперативно принять — об изменениях в движении общественного транспорта только после информирования и обсуждения с жителями, сказал Нечаев.

«Мы видим, что большое раздражение у людей вызывает, если городские или районные власти без согласования с ними меняют маршруты автобусов. Та же Москва, если меняет маршрут общественного транспорта, проводит целую информационную компанию — и в интернете, и на остановках, и в метро, даже голосование проводится. А многие регионы — берут и меняют с завтрашнего числа, без какого-то информирования, обсуждения, без согласования с жителями. И мы считаем, что без предварительного обсуждения с жителями это некорректно делать. Об этом наш второй закон», — заявил лидер партии.

Кроме того, как ожидает Нечаев, Госдума примет закон о регулировании продажи красивых автомобильных номеров.

«Инициативу правительство одобрило, дало положительное заключение на законопроект, он стоит в календаре работы Госдумы на февраль», — пояснил депутат.

Реализация закона может принести 25 миллиардов рублей в год в бюджет, так как стоимость красивого номера доходит до 5 млн рублей, сказал Нечаев.

«Деньги можно потратить на те же выплаты сотрудников МВД, построить 25 первоклассных школ, возможность положить 1 тысячу километров дорог и так далее», —предложил парламентарий.