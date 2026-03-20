Заразиться клещевым энцефалитом можно не только через укус насекомого, но и через сырое молоко, а также при раздавливании клеща руками. Об этом РИА Новости сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, вирус попадает в молоко, если животное (коза, реже корова или овца) было укушено инфицированным клещом. Опасность представляют не только свежее молоко, но и кисломолочные продукты, не прошедшие термическую обработку. Также заражение возможно, если раздавить клеща или расчесать место укуса.

«В данном случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя в клеще», — пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы обезопасить себя, молоко от частных хозяйств необходимо кипятить, а при обнаружении клеща не пытаться раздавить его руками. Сезон активности клещей в большинстве регионов России начинается в апреле и длится до октября.

Что говорят ученые

Вирус клещевого энцефалита способен проникать в организм человека не только через кожу, но и через желудочно-кишечный тракт. В профессиональной среде этот путь заражения называют алиментарным. Его опасность долгое время недооценивалась как населением, так и зачастую медицинскими работниками.

Научный журнал Ticks and Tick-borne Diseases проанализировал 41 исследование 1308 случаев клещевого энцефалита в Европе. Был сделан вывод, что употребление непастеризованного молока и молочных продуктов увеличивает риск заражения в три раза по сравнению с обработанным молоком.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупреждает, что вирус способен выживать даже в кислой среде желудка человека.

Какое молоко самое опасное

В зоне риска в первую очередь находятся продукты, полученные от домашних животных, пасущихся в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах. Наиболее частым источником заражения называют козье молоко — потому что козы чаще, чем коровы, пасутся в лесной зоне и контактируют с клещами.

Однако известны случаи заражения и через коровье молоко. В медицинской литературе описан, в частности, случай группового инфицирования в Хабаровском крае, где пять человек из трех семей заболели после употребления сырого коровьего молока, приобретенного у одного хозяина. Три случая закончились летальным исходом, а в крови коров были обнаружены антитела к вирусу клещевого энцефалита, что подтвердило недавнее инфицирование животных.

Двухволновая молочная лихорадка

Алиментарное заражение отличается от классического не только способом проникновения вируса, но и клинической картиной. Специалисты выделяют особую форму заболевания — двухволновой клещевой энцефалит, который в народе называют «молочной лихорадкой». Развивается она так:

3-5 дней повышенная температура,

3-8 дней кажущегося облегчения состояния,

развивается энцефаломиелит — тяжелое поражение головного и спинного мозга.

Эта особенность часто сбивает с толку и пациентов, и врачей: человек думает, что перенес легкую простуду, и не обращается за помощью, а когда начинаются неврологические симптомы, время для эффективного лечения может быть упущено.

При заражении через укус, напротив, развивается однофазное течение болезни:

вирус размножается в месте укуса и лимфатических узлах,

возбудитель проникает в кровь,

болезнь поражает центральную нервную систему.

Разница в механизмах развития болезни требует разного подхода к диагностике и лечению, что делает знание о возможном пути заражения критически важным для врачей.

Контактный путь: опасность на кончиках пальцев

Не только продукты питания представляют скрытую угрозу. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: заразиться клещевым энцефалитом можно и при механическом контакте с инфицированным насекомым.

Если вы раздавили клеща пальцами, а затем, не вымыв руки, прикоснулись к слизистым оболочкам или расчесали кожу, вирус может проникнуть в организм через микротрещины. Особенно опасны в этом отношении ситуации, когда люди пытаются удалить присосавшегося клеща голыми руками, раздавливая его тело.

Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций в своих рекомендациях особо подчеркивает: заражение может произойти «при раздавливании и втирании присосавшегося клеща».

Вероятность заражения в таких случаях напрямую зависит от количества возбудителя в теле насекомого, но эксперты сходятся во мнении, что риск нельзя игнорировать.

Редкие, но реальные пути заражения

Медицинская литература описывает и другие, более редкие способы передачи вируса. Согласно обзору PubMed, в 41 проанализированном исследовании упоминаются случаи заражения через:

инфицированный биоматериал при разделке туш животных,

переливание крови,

грудное молоко,

пересаженные при трансплантации органы.

Вертикальная передача от матери к плоду во время беременности, по данным тех же исследований, не подтвердилась. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также упоминают лабораторное заражение как один из возможных, хотя и крайне редких путей передачи .

Как защитить себя

Главный совет прост: кипятите молоко, купленное у частных хозяйств, особенно в регионах, эндемичных по клещевому энцефалиту. Термическая обработка надежно убивает вирус. Откажитесь от употребления сырых молочных продуктов, если не уверены в их безопасности — никакая «полезность» сырого молока не стоит риска тяжелого заболевания.

Не пытайтесь раздавить пальцами клеща, найденного на теле или одежде. Используйте пинцет или специальное приспособление для удаления клещей, обязательно надевайте перчатки. После удаления тщательно вымойте руки с мылом, а место укуса обработайте антисептиком.

Самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация. Как отмечают специалисты Омского НИИ природно-очаговых инфекций, прививка не гарантирует, что вирус не попадет в организм, но обеспечивает легкое течение заболевания и отсутствие тяжелых осложнений. В эндемичных регионах вакцинация должна быть обязательной частью подготовки к весенне-летнему сезону.