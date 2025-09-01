ЦБ на предстоящем заседании 12 сентября может снизить ставку с 18% до 16%, это вполне реальный сценарий, заявил RTVI эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он рекомендовал гражданам воспользоваться ситуацией и оформить депозиты на небольшой срок, вкладываться в облигации или закупиться валютой, чтобы потом продать ее дороже.

Ранее замглавы правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что, по оценке их аналитиков, Центробанк может снизить ставку сначала до 16%, а до конца года — до 15%. Он добавил, что эксперты видят признаки «продолжающегося охлаждения экономики», а темпы роста кредитования сейчас ниже, чем в 2017—2019 годах.

«Сценарий понижения на два процентных пункта ключевой ставки [до 16%] на заседании совета директоров Банка России выглядит крайне реалистичным. <…> Есть очевидные признаки того, что у нас в достаточной степени охладился потребительский сектор. Темпы роста потребительского кредитования и вообще кредитования физических лиц находятся в годовом выражении в отрицательной зоне. При этом индекс потребительских цен, то, что мы называем инфляция, тоже планомерно снижается», — сказал Бархота.

Он отметил, что для предотвращения «слишком глубокой рецессии» экономики, которая уже наблюдается в некоторых отраслях, ключевую ставку разумнее сейчас опустить. Бархота не исключил, что до конца года ставка может быть снижена еще раз, но какой она будет, пока рано говорить.

Сейчас все основные проблемы связаны с текущим курсом рубля, который является «достаточно некомфортным» для экспортеров, бюджета и в целом для российской экономики, уточнил собеседник RTVI.

«В этом смысле Банк России, снижая ключевую ставку, создает дополнительный фактор в комбинации для девальвации рубля, чтобы перейти к гораздо более комфортному курсу рубля. Напомню, что по прогнозу Минэкономразвития к концу этого года курс доллара должен составлять 95 рублей за доллар. И для того, чтобы шагнуть от 80 до 95, были бы крайне целесообразно [ввести] более низкие процентные ставки в рублях, чтобы снизить привлекательность рублевых активов», — добавил Бархота.

О том, как можно воспользоваться ситуацией

Бархота также дал россиянам несколько советов, как подготовиться к возможному снижению процентной ставки. Один из них — открыть вклад.

«Сейчас еще есть шанс открыть короткие депозиты почти под 20%. Есть и предложения — шестимесячные и девятимесячные — по 17−18%. В этом смысле можно успеть заскочить в последний вагон до заседания [ЦБ]. Есть и акционные вклады, то есть в принципе достигнуть 18% доходности по вкладам сейчас еще пока реально», — рассказал экономист.

Те, кто хотел бы получить получить нормальную процентную доходность и готов вкладываться на длительный срок, то есть год-два, могут обратить внимание на облигации российских эмитентов, уточнил Бархота. При этом, подчеркнул он, следует отдать предпочтение высококачественным эмитентам с высоким кредитным рейтингом: «суверенные минус 2−3 ступени, не ниже».

«Эти облигации за счет дальнейшего снижения процентной ставки могут показать еще более высокую доходность — вплоть до 30%, потому что при снижении ставок возникает рост цены облигаций. Если говорить про рентальные аутентичные инвестиции, то есть покупка валюты, ее никто не отменял. Несмотря на развитие технологий, 21 век, этот сложившийся курс по-прежнему является привлекательным», — сказал Бархота.

Кроме того, если вспомнить о прогнозе Минэкономразвития про доллар по 95 рублей, то сейчас можно купить валюту США по 82 рубля и потом продать дороже, посоветовал Бархота. По его словам, этот вариант стоит рассмотреть, поскольку прибыль будет выше, чем с банковского вклада.