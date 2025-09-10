Заслуженная артистка России Агнесса Петерсон скончалась, отметив свой 89-й день рождения. Об этом сообщила пресс-служба Театра им. Евгения Вахтангова.

В театре отметили, что актриса ушла из жизни после продолжительной болезни, 9 сентября Петерсон исполнилось 89 лет.

«Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в официальном сообщении.

В театре назвали Петерсон сильной, глубокой и талантливой актрисой. За более чем 60 лет службы в театре она исполнила более 30 значимых ролей и воплотила несколько десятков героинь в фильмах и телеспектаклях.

«И за все это время — ни единой неверной линии, нечеткого жеста, неясного слова. Она бережно хранила в памяти уроки великих учителей — Рубена и Евгения Симоновых, Александры Ремизовой, Петра Фоменко…» — отметили в пресс-службе.

Представители театра выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам актрисы, а также всем зрителям, которым довелось соприкоснуться с творчеством Петерсон. Место и время прощания с актрисой станут известны позднее.

Агнесса Петерсон родилась в Эстонии в 1936 году. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Виктора Невежина «Подводные рифы». В 1960 году окончила Театральное училище им. Бориса Щукина и поступила в труппу Театра им. Евгения Вахтангова.

В 1964 году появилась в эпизоде в фильме Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой», в 1965 году сыграла балерину Илону в фильме «Легкая рука» по сценарию Ильи Авербаха. Помимо работы на телевидении, Петерсон также участвовала в радиопостановках по произведениям «Будьте здоровы», «Дамы и гусары» и «Доктор философии».

В 2016 году вышла книга воспоминаний актрисы «Признание в любви. Агнесса Петерсон. Театральные мемуары». В своей книге Петерсон рассказал о работе и дружбе с такими фигурами, как Юрий Любимов, Михаил Ульянов, Василий Лановой, Петр Фоменко, Римас Туминас и многие другие.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актрисы медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.