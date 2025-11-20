Президент Украины Владимир Зеленский получил от США проект плана по урегулированию конфликта. Об этом заявили в его офисе.

В сообщении сказано, что Зеленский «очертил принципиальные основы» плана и рассчитывает в ближайшие дни встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

С ним украинский лидер планирует обсудить дипломатические возможности и основные пункты проекта, необходимые для установления мира, отметили в администрации Зеленского.

По данным «РБК-Украина», 20 ноября Зеленский провел встречу с посланниками президента Трампа из Пентагона. Речь идет о министре армии США Дэне Дрисколле и генералах.

Ранее портал Axios сообщил, что администрация Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине, который включает 28 пунктов, как и соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Financial Times узнала, что уже на этой неделе несколько ключевых предложений были переданы украинской стороне через специального посланника президента США Стива Уиткоффа, который провел встречу в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустамом Умеровым. По информации газеты, в обсуждаемом документе прописано, что Киев будет должен передать России всю территорию Донбасса.

Bloomberg сообщило, что разработанный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине предусматривает снятие санкций с России. По словам источника агентства, Зеленский «изо всех сил пытается противостоять» США, но давление на него растет.

В Кремле, комментируя публикации в западных СМИ, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» в переговорном процессе после встречи президентов Путина и Трампа на Аляске.

20 ноября Уиткофф прокомментировал в соцсети X утечку о предполагаемом тайном плане по Украине, но быстро удалил свой твит. «Должно быть, он получил это от К», — гласило его сообщение. По предположениям зарубежных СМИ, скорее всего, спецпосланник Трампа думал, что пишет кому-то личное сообщение. Не исключено, что под «К» он подразумевал «Кирилла» — главу РФПИ Кирилла Дмитриева, предполагают западные журналисты.