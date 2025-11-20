Озвученный в СМИ предполагаемый секретный план урегулирования конфликта между Россией и Украиной может быть не принят в текущей версии, но в дальнейшем станет основой для соглашения, которое, скорее всего, «не за горами». Таким мнением в беседе с RTVI поделился историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН , профессор ГАУГН Александр Петров.

«Трамп, который заявляет, что урегулировал восемь конфликтов, конечно, стремится до окончания года урегулировать и этот. Он неоднократно менял свое мнение под различными обстоятельствами, но общая линия, я хочу это подчеркнуть, остается неизменной. Это очень важно, потому что иногда в СМИ и в комментариях звучит, что Трамп менял свое мнение, то одно, то другое. Нет, он не меняет свое мнение, когда заявляет, что стремится этот конфликт урегулировать, используя разные дипломатические приемы, методы, обстоятельства», — подчеркнул эксперт.

Для США, отметил Петров, этот вопрос «оказался очень сложным», и этот план, состоящий из 28 пунктов, не был «придуман в один момент», он разрабатывался очень долго. Собеседник RTVI также напомнил о диалоге Москвы и Вашингтона, говоря о приезде в Россию спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа.

«Это очень серьезно разрабатываемый документ, в котором принимали участие очень многие высокопоставленные лица как в Соединенных Штатах, так и в России. Конечно, очень многие пункты являются болезненными и сложно принимаемыми. Мы уже знаем, что сейчас на Украине заявили о сложности этого плана, идут противоречивые сведения. Но представляется, что он может быть принят за основу при дальнейших переговорах и выработке уже общего понимания ситуации. Поэтому думается, что этот план будет еще обсуждаться», — допустил эксперт.

Петров не исключил, что в документ могут быть внесены какие-то дополнительные пункты или сделаны уточнения в уже имеющиеся. Однако, добавил он, положительным является то, что этот план «уже является тем документом, который, наверное, будут обсуждать».

На вопрос, могут ли ускорить приближение мирного договора Турция или Китай, Петров ответил, что значение Пекина «весьма велико», так как это «сейчас важнейший игрок на мировой арене», с которым вынуждены считаться США: «Китай — это тот столп, который сейчас является одной из основ мировой экономики».

Говоря о позиции Анкары, американист уточнил, что она «весьма гибкая» и многое будет зависеть и от того, что предложит турецкая сторона.

«Кроме таких игроков, как Турция и Китай, я бы еще определил и Саудовскую Аравию, потому что и от того, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, многое будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и договоренностей по углеводородам Сейчас мы видим комбинацию многих факторов, которые могут повлиять на данное решение. Они все анализируются, сопоставляются. Мне представляется, что общее соглашение, которое все так ждут, не за горами», — допустил Петров.

На вопрос, может ли этот план сработать на фоне коррупционного скандала на Украине, эксперт отметил, что об этом пока говорить рано, но вряд ли это в целом изменит ситуацию.

«Здесь самый важный вопрос — это решение общего конфликта, решение общей ситуации. И факт каких-либо скандалов может привести к уточнению или конкретизации каких-то отдельных пунктов», — уточнил он.

Иное мнение по этому вопросу в беседе с RTVI высказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО МГИМО Николай Силаев. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет одобрить план мирного урегулирования конфликта с Россией из-за нелегитимности на фоне коррупционного скандала.

«На Украине, и не только там, звучит версия, что коррупционный скандал — это средство надавить на Зеленского, чтобы он принял план [США]. Но, с другой стороны, этот скандал делает Зеленского нелегитимным. Юридически он уже нелегитимен, а сейчас станет еще и политически. И это сделает нелегитимными и любые его внешнеполитические решения», — сообщил эксперт.

Силаев также отметил, что вся информация, которая в западных СМИ подается как детали секретного плана по урегулированию конфликта, может оказаться как правдой, так и дезинформацией. Кроме того, напомнил он, не стоит забывать, что все упирается в позицию Украины, которой «такой план не нравится».

Что СМИ пишут о секретном плане России и США по украинскому урегулированию

Axios сообщает, что в документе 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и отношения США с Россией и Украиной в будущем.

Как уточняет портал, Соединенные Штаты готовы признать Донбасс и Крым российской территорией, но не требуют того же от Украины.️ С подконтрольных Киеву участков Донбасса должны быть выведены бойцы ВСУ. Формально они будут под контролем России, но фактически это будет демилитаризованная зона, утверждает Axios.

Что касается Херсонской и Запорожской областей, то в них существующие линии контроля в основном будут «заморожены», говорится в статье. Кроме того, Киев сократит число военных вдвое, а также откажется от права пользования ракетами большой дальности в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

The Telegraph при этом утверждает, что Россия будет выплачивать Украине арендную плату за контроль над Донбассом, описывая это фразой «деньги за землю». В этой ситуации Киев формально сохранит контроль над регионом и ему не придется проводить общенациональный референдум об отказе от него. По данным издания, украинская сторона раскритиковала этот план.

Financial Times пишет, что документ также предусматривает запрет на развертывание иностранных войск на территории Украины, установление русского языка в стране как официального и предоставление официального статуса РПЦ на территориях, которые перешли России в ходе боевых действий.

В разработке плана, как пишут The Wall Street Journal и NBC News, участвовали Уиткофф, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер.