Разработанный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине предусматривает снятие санкций с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на «знакомый с ситуацией» источник. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский «изо всех сил пытается противостоять» США, но давление на него растет.

Собеседник агентства утверждает, что американский план потребует от Киева признать российскими территории на востоке Донбасса, а также предполагает снятие санкций и прекращение расследования «военных преступлений». Анонимный источник Bloomberg сообщил, что Украине также придется согласиться на ограничение численности личного состава своих Вооруженных сил.

По его словам, Зеленский «изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США», но при этом сталкивается с «растущим внутренним давлением» на фоне коррупционного скандала. Собеседник агентства заявил, что президент Украины «получил из США сигналы» о том, что должен пойти на согласованную с Россией сделку.

Сегодня, 20 ноября, Зеленский должен провести в Киеве переговоры с американской делегацией, которую возглавляет министр армии США Дэном Дрисколлом. По словам источников Bloomberg, эти посланники Вашингтона, ранее уже встретившиеся с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главкомом ВСУ Александром Сырским, обсудят с президентом страны возможности урегулирования конфликта.

Разработанный под эгидой президента США Дональда Трампа план прекращения боевых действий включает 28 пунктов и напоминает соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, в него входят требования, которые ранее выдвигала российская сторона, а Киев называл неприемлемыми.