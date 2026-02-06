Президент Украины Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы государства в пятницу, 6 февраля.

«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания „шахедов“», — сказано в посте.

Как следует из публикации, украинский президент провел совещание с высшим военным руководством и получил доклады о ситуации в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях, а также других регионах.

В августе 2024 года Зеленский подписал указ об отстранении от должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Официально причины такого решения не назывались. Оно последовало на следующий день после того, как украинские военные подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 и гибели пилота. В августе 2025 года командующим Воздушных сил был назначен Анатолий Кривоножко.

В октябре издание Financial Times сообщило, что количество баллистических ракет «Искандер», которые перехватывали украинские военные, снизилось с 37% до 6%. В статье отмечалось, что за лето 2025 года на Украине были разрушены или серьезно повреждены не менее четырех заводов по производству беспилотников.

В январе 2026 года Зеленский сообщил о решении значительно усилить развитие малой противодроновой ПВО Воздушных сил. Как заявил украинский президент, с этой целью была согласована структура нового командования, отвечающего за это направление обороны и новые подходы к управлению.

В частности, Зеленский заявил о необходимости усилить защиту от беспилотников в Херсоне, Никополе и на пограничных территориях, а также масштабировании противодействия БПЛА за счет большего количества линий защиты.