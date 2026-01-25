Украина не изменила свою позицию по территориальному вопросу и «ни при каких обстоятельствах» не откажется от земель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам визита в Литву, передает издание «Страна».

Он отметил, что украинская и российская позиции относительно территорий принципиально разные. США, в свою очередь, пытаются найти возможные компромиссные решения, к которым которым, по словам Зеленского, должны быть готовы все стороны.

Он добавил, что на прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговорах обсуждался мирный план из 20 пунктов и проблемные вопросы, которых было «очень много». По итогам встречи таких вопросов, по словам Зеленского, стало меньше.

Во время визита в Литву президент Украины вновь призвал Европу к более активным действиям и единству «на сто процентов». Он также заявил, что европейские страны и США недостаточно поддержали протесты в Беларуси 2020 года, в результате чего республика стала зависеть от России и превратилась в ее «генерал-губернаторство».

Зеленский затронул эту тему в своей речи по случаю годовщины Польского восстания 1863-1864 годов против власти Российской империи. Он заявил, что у Европы и Украины «один враг, и это длится уже больше, чем четыре года [боевых действий на Украине], больше, чем годы гибридной войны, больше господства советской Москвы и имперского Петербурга».

По словам Зеленского, в Восточной Европе идет противостояние между двумя формами отношения к людям и обществу. Первая модель, к приверженцам которой он причислил Украину, Польшу и страны Балтии, подразумевает, что «люди, нации, культуры имеют значение». Вторая модель, по словам Зеленского, «укоренилась к востоку» от перечисленных стран и на протяжении веков «приходит <…> с презрением и войнами».

«Европе нечего выбрать, кроме одной из двух моделей. Только такие варианты — свобода или зависимость, и наши народы знают это лучше всего», — заявил Зеленский.

Он объяснил, что именно по этой причине Киев позволяет себе резкие высказывания по поводу недостаточности европейской защиты.

22 февраля, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за нерешительность и уклонение от прямых действий. В частности он поинтересовался, почему Европа по примеру США не задерживает российские нефтяные танкеры. Зеленский заявил, что Европе нужны объединенные вооруженные силы, но сейчас она слишком полагается на веру в НАТО и действия ключевого союзника — США. Президент Украины сравнил происходящее с фильмом «День сурка», главный герой которого бесконечно проживал один и тот же день. Он напомнил, что спустя год после его призыва к Европе «уметь защищаться» «ничего не изменилось».

В своей речи в Вильнюсе Зеленский заявил, что «каждое промедление имеет последствия»: в частности, войны XX века, по его мнению, стали следствием «безразличия сильных мира сего в веке XIX». Военную операцию России на Украине, а также войны в Чечне и Грузии Зеленский назвал следствием «безразличия, которую проявили ключевые государства мира в конце советского времени, в девяностых годах и в начале ХХІ века».

Критика Беларуси

Немалую часть своей речи Зеленский посвятил Беларуси и критике в адрес властей республики. Он заявил, что эта страна «до сих пор вынуждена существовать как российское генерал-губернаторство», а «белому шпицу [президента Александра] Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси».

По его словам, белорусы еще не обрели «настоящую независимость и настоящую защищенность жизни». Во время протестов в 2020 году «был шанс это изменить», но тогда демонстранты не получили достаточной поддержки, считает Зеленский. В результате, с его точки зрения, Беларусь попала «в зависимость» от России.

Он заявил, что Европа и мировые государства должны были поддержать протесты в республике, «чтобы угроз сейчас оттуда не было».

«В итоге история наказывает тех, кто остается в стороне», — сказал Зеленский.

На фоне этих аналогий президент Украины призвал Европу к полноценному единству «на сто процентов», необходимости завершить военные действия и обеспечению гарантий безопасности.

«Политики Европы должны ценить тот факт, что они представляют свободные и независимые государства и что им не приходится быть сейчас командирами восстаний против империй или оккупантов», — заявил он.

Он добавил, что ЕС «рано расслабляться», поскольку конфликт на Украине продолжается, а «диктаторы рядом с Европой <…> смотрят на Европу, смотрят на нас как на добычу». В заключение речи Зеленский заявил, что значение имеют «люди, нации, и культуры», «Россия же не имеет значения».