Международное признание Донбасса российским «ничего не даст», заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что не все страны дадут свое согласие на то, чтобы признать Донбасс российским. По его словам, аналогичную позицию выразил Туск.

«Если даже кто-то будет признавать наши территории российскими — это ничего не даст. <…> У Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину важные документы», — сказал украинский президент.

Ранее ТАСС со ссылкой на западный источник в Абу-Даби, где 4 и 5 февраля проходили переговоры с участием России, США и Украины, сообщил, что для Москвы видится «очень важным» аспект с признанием Донбасса «всеми странами».

В конце января Зеленский заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от своих территорий.

На переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби с российской стороны участвовала группа, возглавляемая начальником Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорем Костюковым. В качестве главы украинской делегации выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Делегацию США возглавил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

В ходе переговоров в ОАЭ стороны договорились об обмене 314 пленными. Уиткофф отметил, что этот обмен стал первым подобным шагом за последние пять месяцев. Он также выразил уверенность в том, что подобные договоренности свидетельствуют об ощутимых результатах дипломатического взаимодействия и способствуют усилиям по прекращению боевых действий.