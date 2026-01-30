Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, отвечая на запрос России, заявил, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерреш пояснил, что к такому выводу организация пришла после тщательного рассмотрения Управлением по правовым вопросам.

«По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности», — пояснил он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова генсека диким выводом.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в Организацию Объединенных Наций с запросом признать права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Министр считает, что секретариат ООН и его руководство подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.

«Он не выполняет своих обязанностей, которые записаны в статье 100 Устава ООН о беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства», — сказал Лавров.

Министр также привел аналогию с признанием Косова западными странами, которые назвали право на самоопределение единственным главным критерием независимости региона. По словам главы МИД, в Косове референдумов не было и «ооновское руководство это проглотило».

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности. В противном случае, по его словам, остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте президент США договорился о плане по Гренландии, детали которого публично разглашены не были.

Правительство Гренландии выпустило рекомендации для населения о подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. Министр охоты, рыболовства и сельского хозяйства Питер Борг представил брошюру, в которой домохозяйствам советуют быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии — вплоть до пяти дней.