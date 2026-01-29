Европейские политики даже не пытаются аргументировать обвинения в адрес России, демонстрируя тем самым свою «мелкоту». Таким мнением глава российского МИД Сергей Лавров поделился в разговоре с турецкими СМИ. Какие еще заявления министр сделал об Украине и Западе — в материале RTVI.

Об украинском конфликте

По утверждению Лаврова, причиной российско-украинского конфликта стали не междоусобицы между соседними народами, а многолетний геополитический проект Запада, который направлен на разрушение России. В связи с этим Москва рассматривает происходящее на Украине как «широкое столкновение между Россией и Западом».

«Украина — это пешка, <…> инструмент, который был использован Западом для наращивания такого плацдарма прямо на границах РФ, чтобы создавать прямые угрозы нашей безопасности», — убежден Лавров.

Кроме того, по его мнению, проблема украинского конфликта кроется не в территории, а в «нацистском режиме, который хочет изничтожить, истребить все русское, что столетиями укреплялось русскими людьми на этих территориях».

Лавров подчеркнул, что гарантии безопасности, которые украинцы и европейцы считают путем к невозобновлению конфликта, могут стать «ключом совсем к другой дверке».

«Гарантии безопасности, которые будут укреплять режим, утративший свою легитимность, режим, который единственный в мире отменил целый язык целого народа, который запретил каноническую православную церковь, который <…> стал просто пешкой в руках западах и пешкой в руках константинопольского патриарха, взявшего курс на развал православия», — указал министр.

Он добавил, что российская сторона по-прежнему не видела мирного плана из 20 пунктов, о котором «сейчас на каждом углу говорит [президент Украины Владимир] Зеленский», якобы «нарушая все законы дипломатической этики».

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия не имеет привычки «сливать» информацию о содержании дипломатических встреч и исходит из того, что «все должны серьезно относиться к переговорам».

Он также считает, что политические взгляды Зеленского во много повторяют историю Запада «по примеру Гитлера и Наполеона», но не являются фарсом, «потому что для фарса слишком много людей погибло». Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что призыв украинского лидера «убивать по 50 тыс. русских» демонстрирует его «неадекватность».

О влиянии Запада

Лавров утверждает, что европейские политики, в том числе прибалты, немцы и французы вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, раздувают историю про подготовку России к третьей мировой войне. Но они «даже не утруждают себя изобретением хоть каких-либо аргументов». Кроме того, страны Запада «преуменьшают» действия российской армии на Украине, «исходят слюной от радости» из-за якобы медленного наступления.

«Вот эти уничижительные оценки действий российской армии <…> сопровождаются заявлениями о том, что русские через три года нападут на НАТО. Тут же в другом аналитическом материале они пишут о том, что у НАТО полмиллиарда человек, <…> промышленность военная, и вообще мы [западные страны] русским додадим жару. Где логика? Если вы радуетесь тому, что мы не можем Украину завоевать, и тут же заявляете, что мы <…> завоюем всех вас европейцев», — сказал Лавров.

Он убежден, что за этим следует только один вывод: европейские элиты используют «российскую угрозу», чтобы мобилизовать свой электорат и сохранить власть.

Помимо этого, по мнению Лаврова, Запад по-прежнему готов «прибегать к <…> нацистским человеконенавистническим методам, сея ненависть ко всему русскому и российскому, лишь бы Россия не чувствовала себя в безопасности».

Лавров отметил, что у него взывает «большие вопросы» позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Украине.