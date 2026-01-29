Европейские политики даже не пытаются аргументировать обвинения в адрес России, демонстрируя тем самым свою «мелкоту». Таким мнением глава российского МИД Сергей Лавров поделился в разговоре с турецкими СМИ. Какие еще заявления министр сделал об Украине и Западе — в материале RTVI.

Об украинском конфликте

По утверждению Лаврова, причиной российско-украинского конфликта стали не междоусобицы между соседними народами, а многолетний геополитический проект Запада, который направлен на разрушение России. В связи с этим Москва рассматривает происходящее на Украине как «широкое столкновение между Россией и Западом».

«Украина — это пешка, <…> инструмент, который был использован Западом для наращивания такого плацдарма прямо на границах РФ, чтобы создавать прямые угрозы нашей безопасности», — убежден Лавров.

Кроме того, по его мнению, проблема украинского конфликта кроется не в территории, а в «нацистском режиме, который хочет изничтожить, истребить все русское, что столетиями укреплялось русскими людьми на этих территориях».

Лавров подчеркнул, что гарантии безопасности, которые украинцы и европейцы считают путем к невозобновлению конфликта, могут стать «ключом совсем к другой дверке».

«Гарантии безопасности, которые будут укреплять режим, утративший свою легитимность, режим, который единственный в мире отменил целый язык целого народа, который запретил каноническую православную церковь, который <…> стал просто пешкой в руках западах и пешкой в руках константинопольского патриарха, взявшего курс на развал православия», — указал министр.

Сначала мир, потом гарантии: США выдвинули Украине новое условие

Он добавил, что российская сторона по-прежнему не видела мирного плана из 20 пунктов, о котором «сейчас на каждом углу говорит [президент Украины Владимир] Зеленский», якобы «нарушая все законы дипломатической этики».

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия не имеет привычки «сливать» информацию о содержании дипломатических встреч и исходит из того, что «все должны серьезно относиться к переговорам».

Он также считает, что политические взгляды Зеленского во много повторяют историю Запада «по примеру Гитлера и Наполеона», но не являются фарсом, «потому что для фарса слишком много людей погибло». Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что призыв украинского лидера «убивать по 50 тыс. русских» демонстрирует его «неадекватность».

Кремль отреагировал на данные США о российских потерях в ходе СВО

О влиянии Запада

Лавров утверждает, что европейские политики, в том числе прибалты, немцы и французы вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, раздувают историю про подготовку России к третьей мировой войне. Но они «даже не утруждают себя изобретением хоть каких-либо аргументов». Кроме того, страны Запада «преуменьшают» действия российской армии на Украине, «исходят слюной от радости» из-за якобы медленного наступления.

«Вот эти уничижительные оценки действий российской армии <…> сопровождаются заявлениями о том, что русские через три года нападут на НАТО. Тут же в другом аналитическом материале они пишут о том, что у НАТО полмиллиарда человек, <…> промышленность военная, и вообще мы [западные страны] русским додадим жару. Где логика? Если вы радуетесь тому, что мы не можем Украину завоевать, и тут же заявляете, что мы <…> завоюем всех вас европейцев», — сказал Лавров.

Он убежден, что за этим следует только один вывод: европейские элиты используют «российскую угрозу», чтобы мобилизовать свой электорат и сохранить власть.

Помимо этого, по мнению Лаврова, Запад по-прежнему готов «прибегать к <…> нацистским человеконенавистническим методам, сея ненависть ко всему русскому и российскому, лишь бы Россия не чувствовала себя в безопасности».

В МИД России предрекли третью мировую войну из-за провокаций Украины в Европе

Лавров отметил, что у него взывает «большие вопросы» позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Украине.

«Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине — это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря. Он не выполняет своих обязанностей, которые записаны в статье 100 Устава ООН о беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства», — сказал Лавров.

Суд ООН в Гааге продолжит рассматривать иск Украины к России о геноциде