Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о риске развязывания третьей мировой войны в случае, если информация о подготовке Украиной диверсий на территории Румынии и Польши найдет подтверждение. Соответствующее заявление она разместила в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, которая ссылается на данные венгерских СМИ, украинский план предполагает восстановление нескольких сбитых российских беспилотников, их оснащение боевыми элементами и последующие атаки на ключевые транспортные узлы НАТО в Польше и Румынии.

Параллельно будет запущена кампания по дезинформации в европейских странах с целью возложить ответственность на Москву и спровоцировать военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет Захарова.

Для реализации этих планов 16 сентября на Яворовский полигон в Западной Украине были доставлены российские беспилотные летательные аппараты «Герань», утверждает официальный представитель МИД России. По ее данным, ремонт этой техники ранее был осуществлен на львовском предприятии «ЛОРТА».

Захарова расценила это как подготовку Киевом своего варианта «Гляйвицкого инцидента» — предлога для начала военного конфликта между Россией и НАТО.

«Гляйвицкий инцидент» — провокация, организованная нацистской Германией в августе 1939 года для обоснования вторжения в Польшу. В ходе операции сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, имитировали нападение на немецкую радиостанцию в приграничном городе Гляйвиц. Эта инсценировка была использована Гитлером как формальный предлог для начала Второй мировой войны.

«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как указывает Захарова, венгерские СМИ связывают подобные планы Киева с неудачами украинской армии в зоне боевых действий. При этом представитель МИД России отметила, что разгром ВСУ «происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер».

Военный блогер Юрий Подоляка 25 сентября заявил о подготовке Киева к возможному конфликту с Приднестровьем. В частности, он сообщил о направлении офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) в Молдову и активной работе украинских военных, изучающих местность для возможных боевых действий.

В тот же день СВР России сообщила о планах НАТО по высадке десанта в Одесской области для оказания давления на Приднестровье. По данным разведки, такие учения ранее проводились в Румынии.