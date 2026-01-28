Украина должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности. Такое условие Вашингтон выдвинул Киеву, утверждают источники Reuters и The Financial Times (FT).

По словам собеседников FT, сделка предположительно включает передачу России Донбасса. В обмен на вывод войск с контролируемых ВСУ территорий США могут пообещать Украине больше вооружений для укрепления ее армии в мирное время, говорится в публикации.

Предлагаемые обязательства США также включают в себя обещание, что гарантии будут отражать статью 5 Устава НАТО о самообороне, и обещание скоординированного военного ответа в случае «продолжительного нападения».

При этом источник Reuters не подтверждает информацию FT о том, что американская сторона пытается подтолкнуть Украину к территориальным уступкам. Подобное предположение он назвал «вводящим в заблуждение». По его словам, Вашингтон не указывает Киеву, что должно быть включено в мирное соглашение.

Один из источников FT, знакомый с позицией США, также утверждает, что Вашингтон «не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки».

«США заявили, что гарантии безопасности зависят от согласия обеих сторон на мирную сделку, но ее содержание зависит от России и Украины», — пояснил он.

Украинские источники газеты The Telegraph в свою очередь считают, что США лишь пытаются ускорить переговорный процесс, а не оказать давление на Киев.

В Белом доме отрицают, что США настаивают на территориальных уступках Украины в обмен на гарантии безопасности.

«Это абсолютная ложь — единственная роль США в мирном процессе заключается в том, чтобы свести обе стороны вместе для достижения соглашения», — заявила FT заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Она назвала анонимные источники газеты «злоумышленниками», которые «распространяют ложь», чтобы сорвать мирный процесс, находящийся на «отличном этапе» после трехсторонней встречи в Абу-Даби 23-24 января.

Чего Украина хочет от США

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в ОАЭ заявил о стопроцентной готовности проекта гарантий безопасности. Украина, по его словам, ждет от США сигнала относительно места и даты подписания документа. После этого он должен пройти ратификацию в конгрессе и Верховной Раде.

Однако США пока окончательно не одобрили ни одно из соглашений, отмечает FT. А Украина все больше сомневается в том, что Вашингтон возьмет на себя обязательства по обеспечению гарантий безопасности, признался газете высокопоставленный украинский чиновник.

«Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности», — сказал он.

Украинцы рассматривает гарантии безопасности «как неотъемлемую часть любого мирного урегулирования, а не как его результат», заявила заявила британской газете The Telegraph глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом „гарантий безопасности“», — сказала она.

По словам Гетманчук, Киев не менее пяти раз пытался добиться от разных администраций США гарантий безопасности за последние десять лет. Каждый раз Вашингтон отказывался использовать термин «гарантии безопасности», предпочитая вместо этого «заверения в безопасности» или «обязательства по безопасности», отметила украинский посол в НАТО.

Она подчеркнула, что Украина уже не требует членства в Североатлантическом альянсе и замены ВСУ войсками стран — членов блока. Однако Киев рассчитывает на помощь партнеров в формировании инфраструктуры, гарантирующей безопасность Украины.

По словам Гетманчук, речь идет об укреплении украинской армии, наращивании оборонного производства страны, юридически обязывающих двусторонних соглашениях о безопасности, «многонациональном военном присутствии “коалиции желающих”» и членстве Украины в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне второго раунда переговоров в Абу-Даби говорил, что требование Москвы о выводе ВСУ из Донбасса остается «очень важным условием» мирного соглашения.

Он также отметил, что быстрое продвижение мирного процесса вперед возможно после приведения в действие договоренностей, выработанных в Анкоридже на саммите президентов США и России в августе 2025 года. Официально содержание «формулы Анкориджа» не раскрывается. Песков отмечал лишь, что позиция России заключается в полном выводе ВСУ из Донбасса.

После переговоров в Кремле заявили, что контакты начались «в конструктивном ключе», и это можно оценивать положительно, однако впереди еще предстоит «очень серьезная работа»