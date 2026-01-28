Сообщения американских аналитиков о потерях российских Вооруженных сил в ходе военной операции на Украине не нужно расценивать как достоверную информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии Министерства обороны. И именно Министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они и только они», — подчеркнул он.

Комментарий Кремля последовал за публикацией издания The New York Times, в которой утверждалось со ссылкой на доклад аналитического центра в Вашингтоне, что в ходе конфликта на Украине были убиты, ранены или пропали без вести около 1,2 млн российских военнослужащих. Число погибших россиян американские аналитики оценили примерно в 325 тыс. человек.

Со стороны ВСУ, как утверждается в докладе, погибли, ранены и пропали без вести 600 тыс. человек. Потери украинской армии составили от 100 тыс. до 140 тыс. человек, указано в докладе.

В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что с украинской стороны каждый месяц погибает около 26 тысяч военных. Выступая в Давосе 22 января, Трамп сказал, что потери с обеих сторон в декабре составили якобы 29 тыс. человек. Источника этих данных он не назвал.

Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года сообщил, что потери среди российских военных на СВО кратно меньше, чем потери со стороны ВСУ. Украинские потери, по его словам, «больше, чем возможности восполнить личный состав на поле боя».

ТАСС на основании опубликованных данных Минобороны России подсчитал, что ВСУ за 2025 год потеряли более 510 тыс. человек убитыми и ранеными.

Минобороны России не раскрывает данные о потерях российской армии. В сентябре 2022 года экс-глава ведомства Сергей Шойгу сообщал, что Россия потеряла на СВО 5 937 человек. В марте того же года Минобороны объявило, что с начала военной операции погиб 1 351 российский военнослужащий.