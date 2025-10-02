Украинская армия за сентябрь потеряла 44,7 тысячи солдат, причем половина из них — безвозвратные потери. Об этом в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Он привел расчеты, показывающие, что даже с учетом мобилизованных 18 тысяч человек и 14 тысяч военнослужащих, вернувшихся из госпиталей, общая убыль составляет 11 тысяч в месяц. Это означает, что численность украинских войск продолжает сокращаться, отметил президент.

Глава государства также сообщил, что с января по август дезертировали 150 тысяч украинских военнослужащих, что превышает количество новобранцев за тот же период — 146 тысяч. По его мнению, Киев может попытаться исправить ситуацию за счет снижения мобилизационного возраста, но эксперты сомневаются в эффективности такой меры.

Потери украинской стороны в зоне боевых действий значительно превышают российские, утверждает Путин. «У нас, разумеется, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ», — отметил он.

Президент добавил, что Украина сталкивается с невозможностью восполнять человеческие ресурсы в том же объеме, в котором несет потери. В качестве основных причин сложившейся ситуации он назвал добровольческий принцип комплектования российской армии, в отличие от украинской стороны, где, по его утверждению, проводится массовая принудительная мобилизация.

Кроме того, президент сообщил, что по его данным за период с января по август 2025 года из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали около 150 тысяч военнослужащих. На этом фоне он призвал военнослужащих украинской армии сдаваться в плен.

Путин охарактеризовал украинскую армию как «рабоче-крестьянскую», подчеркнув, что представители «элиты» страны избегают участия в боевых действиях. Именно с этим фактором, по его мнению, связаны массовые случаи дезертирства в ВСУ.

При этом глава государства признал, что в российской армии также встречаются случаи самовольного оставления частей, однако, утверждает он, масштабы этого явления несопоставимы с ситуацией в ВСУ.

По данным министра обороны Андрея Белоусова, озвученным в конце августа, потери украинской армии за текущий год превысили 340 тысяч военнослужащих.

Что касается российских потерь, то последние официальные данные публиковались в сентябре 2022 года — тогда было объявлено о 5937 погибших. Путин, объясняя отсутствие актуальной статистики, отмечал, что информация о потерях традиционно либо не разглашается, либо становится предметом манипуляций с цифрами.

Президент также заявил, что сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа про «бумажного тигра» и призвал попробовать с этим «тигром» «разобраться».

«Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. <…> Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?», — сказал Путин.

В конце сентября Трамп в контексте боевых действий на Украине сравнил Россию с «бумажным тигром». Намекая на неэффективность российских действий, американский политик заявил, что настоящая военная держава завершила бы конфликт за несколько дней. Позднее глава Белого дома дал обещание больше не использовать такое сравнение в отношении каких-либо стран, однако нарушил его уже спустя несколько дней.