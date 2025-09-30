Президент США Дональд Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром», хотя ранее пообещал избегать таких сравнений. Соответствующую ремарку он сделал в ходе встречи с американскими генералами на базе морской пехоты в Вирджинии, добавив, что разочарован в российском коллеге Владимире Путине и якобы прямо сказал ему об этом в личной беседе, передает Fox News.

«Я сказал, что думал, он (Путин. — Прим. RTVI) покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: “Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?”» — рассказал американский лидер.

Он также заявил, что за неделю боев гибнут тысячи солдат, и назвал этот конфликт самым страшным со времен Второй мировой войны. При этом Трамп выразил уверенность в том, что в итоге боевые действия на Украине удастся остановить.

«В теории — я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — добавил Трамп.

Выступая перед военными, американский лидер также назвал заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева «тупым человеком». Он объяснил, что пошел на такие резкие выражения после того, как экс-президент России в соцсетях допустил намеки на возможное применение Москвой ядерного оружия.

«Россия нам слегка угрожала не так давно. <..> И я отправил подлодку или две к берегам России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерное оружие. — Прим. RTVI) направо и налево», — сказал Трамп.

В августе между бывшим российским лидером и президентом США разгорелась словесная перепалка. Медведев, комментируя ультиматум Трампа России по Украине, написал, что Москва не потерпит угроз и что подобные заявления — это шаг к войне с США. Трамп парировал, назвав пост Медведева «глупым и подстрекательским», а его самого — «несостоявшимся президентом». Он также посоветовал замглавы Совбеза России «следить за словами» и предупредил, что тот «вступает на очень опасную территорию».

Пост о «бумажном тигре» и реакция России

Во вторник, 23 сентября, во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, Трамп провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и затем прокомментировал их итоги.

В частности, глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что, по его мнению, российские действия на Украине лишены цели, а сама Россия является «бумажным тигром». Он также добавил, что ситуация может измениться, когда все больше россиян начнут понимать реальное положение вещей и сталкиваться с экономическими трудностями — например, с огромными очередями на заправках.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на следующий день, отвечая журналистам на слова Трампа, заявил, что «Россия — это скорее медведь, а бумажных медведей не бывает».

Дмитрий Медведев в свою очередь выразил мнение, что заявление президента США о том, что Россия — это «бумажный тигр», относится к категории «политических заклинаний».

«Там [в посте Трампа] и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и „бумажный тигр“», — отметил он.

Медведев в своей публикации иронически изложил «реальность», которую описал Трамп. В этой версии Украина одерживает верх над Россией, которая будто бы разгромлена, а ее экономика, несмотря ни на что, демонстрирует рост за счет внутренних ресурсов.

«В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа — Обама и Байден», — добавил бывший президент России.

При этом замглавы Совбеза заявил, что считает Трампа «не таким» и выразил уверенность в том, что тот «вернется», потому что «он всегда возвращается». В пример он привел то, как президент США возобновил общение с Илоном Маском после их публичной ссоры в соцсетях.

Медведев также отметил, что глава Белого дома часто меняет свои взгляды на разные темы, и назвал эту гибкость одной из причин его успеха.

Сам Трамп спустя несколько дней после публикации своего поста отказался от формулировки о «бумажном тигре», пообещав впредь не употреблять ее по отношению к каким-либо странам.