Заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной утраченных территорий при поддержке НАТО и Европы вызвало в Киеве вопросы о позиции Вашингтона. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Ранее Трамп призывал Украину отказаться от части территорий ради заключения мирного соглашения с Россией, однако в конце сентября он сменил риторику, заявив, что со временем Киев сможет «вернуть всю свою территорию в прежних границах» при поддержке Европы и НАТО.

По данным WP, украинские чиновники передали «западному контакту» два вопроса в связи с заявлением американского президента: «Что это значит?» и «Как долго это продлится?»

Пока преждевременно утверждать, можно ли расценивать заявление Трампа как резкое изменение политики США или импульсивный всплеск эмоций, который, вероятно, окажется мимолетным, говорится в статье. В то же время собеседники издания, знакомые с образом мышления главы Белого дома, говорят, что он «сыт по горло», пишет WP.

«Это классический Трамп — ему надоело, что его используют, и он резко меняет свое отношение», — сказал один из них.

Рассуждая о наиболее вероятном вариантом развитии ситуации, WP предполагает, что Трамп будет реализовывать политику, которую он озвучил 23 сентября: США продолжат поставлять НАТО оружие и разведданные, которые Украина сможет использовать для противостояния России.

Среди прочего издание указывает, что глава Белого дома обозначил «пунктирную красную линию», ответив положительно на вопрос о том, следует ли НАТО сбивать российские самолеты и беспилотники, если те нарушат воздушное пространство альянса.

Ранее на смену риторики Трампа касательно российско-украинского конфликта отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, глава Белого дома «попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему „Как слаба Россия“». Вскоре американский президент снова сменит свою точку зрения на противоположную, предположил зампред Совбеза.

Комментируя слова Трампа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что на Западе «никуда не денутся» от того, что Россия будет «определять новые границы в Европе».