На Западе «никуда не денутся» от того, что Россия будет «определять новые границы в Европе», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал RTVI рассуждения президента США Дональда Трампа о возможности для Украины «отвоевать» все территории и вернуться к «изначальным границам, с которых начиналась эта война».

«Риторика американского президента всем известна, он любит говорить достаточно эпатажные вещи. Сегодня он говорит одно, завтра говорит другое. Мечты разных европейских деятелей, а также нынешнего незаконного украинского руководства о каких-то границах 1991 года останутся их мечтами. Реальность на поле боя такова, что мы будем определять новые границы в Европе и никуда они от этого не денутся», — сказал Картаполов.

В свою очередь первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru высказался о той части заявления Трампа, которая касалась длительности российской военной операции. В своем посте в соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что «Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую <…> следовало бы выиграть меньше чем за неделю».

«Если бы мы выступали в конфликте на Украине, как США в Югославии или Ираке, подвергая бомбардировкам все, что движется, без разбора, то могли бы завершить все за неделю. Но Россия ведет спецоперацию, стараясь нанести как можно меньший ущерб населению», — ответил на это Журавлев.

Он добавил, что России «все равно, что Трамп думает по этому поводу». По словам депутата, американский лидер «ни грамма не смыслит в военном деле» и часто меняет мнение, «как капризная девушка».

«Понятно, что он агитировал за то, чтобы прекратить конфликт на Украине, пока он тяжким бременем лежал на американском бюджете. А как только удалось скинуть большую часть трат на европейцев, оказалось, что на украинском конфликте и зарабатывать можно. И значит, пусть он длится вечно, пока приносит прибыль американскому ВПК. Такова логика Трампа», — заключил Журавлев.

Трамп, который во вторник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, в соцсети Truth Social изложил точку зрения, что военный конфликт создает для России экономические проблемы, и что Украина при поддержке ЕС и НАТО «в состоянии бороться и отвоевать <…> всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние». Россию, которая ведет военную операцию уже три с половиной года, президент США сравнил с «бумажным тигром» (так говорят про нечто грозное внешне, но слабое в действительности).

Трамп высказал мнение, что ситуация станет переломной, когда жители России «узнают, что на самом деле происходит с этой войной <…> и что происходит в их военной экономике».

«Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в БОЛЬШИХ экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать», — поделился своим взглядом американский лидер.

Он «в любом случае» пожелал обеим странам «всего наилучшего» и сообщил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, подтвердив, что альянс может распоряжаться им дальше по своему усмотрению.