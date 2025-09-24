Президент США Дональд Трамп начал говорить о восстановлении границ Украины, чтобы оказать давление на Кремль и заставить его пойти на переговоры. По данным источников CNN в Белом доме, эта смена тактики вызвана разочарованием американского лидера в российском коллеге Владимире Путине, и его конечная цель — ускорить подписание мира между Москвой и Киевом.

«Трамп пытается создать у Москвы ощущение неизбежности переговоров. Он показывает, что у Украины есть поддержка и возможность вернуть свои территории», — приводит телеканал слова одного из американских чиновников.

Канал указывает на неопределенность относительно того, станет ли новая риторика Трампа катализатором возобновления диалога. Некоторые европейские официальные лица расценили заявления главы Белого дома не как жест поддержки, а как попытку отстраниться от конфликта в принципе.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп в своей соцсети Truth Social высказал предположение, что Киев при поддержке ЕС способен не только вернуть утраченные территории, но и, возможно, достичь большего.

Глава Белого дома заявил, что Россия сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, и призвал Украину активизировать действия, пожелав при этом удачи обеим сторонам конфликта. Также Трамп подтвердил, что США продолжат поставки вооружений для НАТО, предоставив альянсу полную свободу в их использовании.

После этого в Кремле заявили, что новые заявления американского президента по Украине, по-видимому, отражают точку зрения Зеленского.

«Трамп сохраняет политическую волю прилагать усилия для поисков урегулирования на Украине. Сейчас в его арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского. У нас будет возможность довести нашу оценку последних событий до американской стороны», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что прямых сигналов от США об отказе от конструктивного диалога по урегулированию конфликта из Вашингтона не поступало.