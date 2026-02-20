Женщинам лучше всего «втихаря» выяснить, чего на самом деле хочет их мужчина на 23 февраля, а не покупать подарок на свое усмотрение. Об этом заявил RTVI певец Юрий Лоза.

«Лучший подарок — это тот, которого ждут. Меня всегда, во все праздники, раздражало желание купить что-то по своему усмотрению. Вот ждет мужик спиннинг, а ему дарят носки. Это, конечно, хороший подарок, но если он ждал спиннинг, то носки его никак не обрадуют, понимаете? Поэтому решать все-таки должен тот человек, который хочет что-то получить. Спросите его. Я думаю, что это хороший совет женщинам — попытайтесь до праздника как-нибудь втихаря выяснить, что же все-таки он хочет получить», — сказал артист.

Исполнитель отметил, что это не касается ситуаций, когда подарок «нереальный» и его нельзя приобрести. «Но если это что-то такое, что он хочет, то почему бы не сделать ему приятное?» — добавил Лоза.

Ранее 20 февраля депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил RTVI, что лучший подарок на 23 февраля — помощь российским бойцам, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

Парламентарий также не поддержал идею о введении отдельного праздника для участников СВО, подчеркнув, что День защитника Отечества и так объединяет русских воинов разных эпох.

23 Февраля — День защитника Отечества — нерабочий праздничный день в России. В 2026 году он выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся три дня: 21, 22 и 23 февраля.