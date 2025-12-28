На Камчатке вводился режим ЧС в некоторых населенных пунктах из-за обрушившегося на регион циклона и возникших в связи с этим проблем с электроэнергией. В Петропавловске-Камчатском в снегу вязнут автомобили экстренных служб и общественный транспорт. Как регион справляется со стихией — в материале RTVI.

За время прохождения циклона максимальное количество осадков было зарегистрировано в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском округе — 42 мм, сообщило региональное управление МЧС. В крае объявлена лавинная опасность. Вплоть до 29 декабря сохраняется повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин, предупредили спасатели.

Жители поселков Березняки и Лесной в Елизовском муниципальном округе Камчатки провели без света более суток, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте». 28 декабря в 9:10 по местному времени (0:10 мск) в Березняках и Лесном был введен режим ЧС.

«Принимаются меры по жизнеобеспечению населения. Тепло в домах есть», — писал глава краевого МЧС.

Спустя десять часов, в 19:00 по местному времени (10:00 мск), режим ЧС был снят. При этом в Елизовском округе действует режим повышенной готовности. Население Березняков и Лесного обеспечивают горячим питанием, там работают пункты временного размещения (ПВР). «Ситуация выравнивается», — заверил Лебедев.

Издание «Камчатка-информ» уточнило, что один из ПВР находится в школе в поселке Лесной. Туда доставили продукты питания и провели раздачу горячих обедов. Днем 28 декабря туда пришли более 100 человек.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов называл ситуацию в Елизовском округе «наиболее острой». Всего без электричества оставались около 5,5 тыс. человек. На фоне этого в местных школах досрочно прекратились занятия.

28 декабря глава региона сообщил, что Березняках и Лесном полностью восстановлено электроснабжение. Поселки Сокоч и Начики остаются на резервном питании, бригады устраняют там аварию на ЛЭП.

Проблемы на дорогах

В Петропавловске-Камчатском циклон парализовал движение общественного транспорта. 28 декабря работа некоторых автобусных маршрутов возобновилась. В отдаленные микрорайоны пассажиров доставляет вахтовый транспорт высокой проходимости, сообщила администрация города.

Губернатор Камчатки в свою очередь заявил, что магистрали и внутриквартальные проезды в Петропавловске-Камчатском находятся в «неудовлетворительном состоянии», несмотря на поставленные задачи по ликвидации последствий циклона. Он назвал приоритетной задачей обеспечить проезд по магистралям, беспрепятственное движение машин скорой помощи и выход автобусов на маршруты.

Телеграм-канал «ЧП Камчатка» 28 декабря выложил несколько видео, свидетельствующих, что движение на городских дорогах по-прежнему сильно затруднено, «многие центральные улицы расчищены не полностью и не до конца».

В снегу застревают машины экстренных служб, вахтовый транспорт тоже вынужден останавливаться и высаживать пассажиров из-за снежных завалов.

«Если коротко, то на дорогах жесть», — пишет канал.

Ранее главное управление краевого МЧС сообщило, что центральные, восточные и северные районы Камчатки находятся под влиянием циклона. Максимальные порывы ветра — до 22 метра в секунду — были зафиксированы 27 декабря на территории городского округа «Палана», Алеутского округа и Карагинского района.

По данным МЧС на 28 декабря, центр циклона находится на территории северных районов края. Остаточное влияние оказывается на центральные и северные районы края: в Карагинском, Олюторском районах и Алеутском округе регистрируются умеренные осадки до 11 миллиметров. На остальной территории края существенных осадков не наблюдается.

По данным мэрии Петропавловска-Камчатского, за минувшие сутки циклон принес свыше 120% месячной нормы осадков. Власти призвали жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости, чтобы не перегружать дороги и не мешать работе снегоуборочной техники.

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ранее сообщал, что за три с половиной недели в городе выпало более двух месячных норм осадков, а нынешний циклон, «наверное, еще одну месячную норму принес».