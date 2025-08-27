Олимпийские игры превратились в «политический шабаш», а Россию пытаются уничтожить, в том числе в спорте. Такое мнение фигурист и тренер Александр Жулин высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Жулин напомнил, что когда-то на время Олимпийских игр прекращались войны.

«Это было гениально, потому что Олимпиада объединяла всех, она была каким-то «голубем мира»: любая война прекращалась во время Олимпиад. А сейчас Олимпиада — это какой-то политический шабаш», — заявил спортсмен.

По мнению Жулина, Россия «поперек горла всем стоит» и ее «пытаются уничтожить», в том числе в спорте.

«Превратили спорт в абсолютную политику. Меня это совершенно не радует, но я ничего не могу изменить, могу только программы ставить и тренировать», — отметил собеседник RTVI.

На вопрос, когда спорт начал превращаться в политику, Жулин высказал мнение, что это произошло в 2022 году на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Когда [экс-глава Международного олимпийского комитета Томас] Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе», — пояснил тренер.

Жулин считает, что в 1980-е и 1990-е годы спорт не был политикой. «На мой взгляд, нет. Все ходили, друг другу радовались в [олимпийской] деревне, значками обменивались, формами обменивались. У меня была шапка «Канада», я им подарил русскую шапку. Мир, дружба вообще была потрясающая», — вспоминает спортсмен.

По его словам, потом это всё было «безвозвратно утеряно», на Олимпиаде в Пекине атмосфера была уже «совершенно никакая».

«Мы жили не пойми где, не в деревне уже. По 18 раз сдавали эти мазки. Понятно, это была пандемия, там сложно было по-другому. Ну, вот с 2022 года начиная как-то всё это куда-то начало катиться. Плюс к этой пандемии теперь началась вот эта дикая русофобия», — заключил Жулин.

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за военной операции на Украине. Затем МОК решил допустить на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже россиян и белорусов под нейтральным флагом — но лишь тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает военную операцию и не связан с армией.

В Играх 2024 участвовали 15 россиян в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник допущены до участия в квалификационном турнире в сентябре 2025-го. Запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.