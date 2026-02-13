Туристический паровоз Jacobite Steam Train, ставший знаменитым после появления в кинофраншизе «Гарри Поттер», могут снять с маршрута, сообщает The Scottish Sun. Владеющая им компания оказалась под угрозой банкротства из-за расходов на безопасность маршрута.

В декабре 2023 года владеющая составом компания West Coast Railways (WCR) проиграла иск против шотландского железнодорожного регулятора по вопросу безопасности поезда. Компанию обязали установить центральные замки на двери вагонов, что, по ее утверждениям, обойдется в 7 млн фунтов стерлингов.

По словам юристов WCR, такие затраты могут уничтожить бизнес. Они говорят, что сумма «примерно в семь раз превышает среднюю годовую чистую прибыль компании», поэтому перевозчик может остаться без прибыли почти на десять лет.

Суд оценил ежегодный вклад «Хогвартс-Экспресса» в экономику страны в 19,3 млн фунтов стерлингов. В сумму входят продажи билетов, а также траты туристов на кафе и отели.

В WCR при этом заявляют, что в случае закрытия предприятия, экономика страны потеряет около 50 млн фунтов стерлингов. Эксперты считают, что любое сокращение рейсов «Хогвартс-Экспресса» нанесет ущерб туристическому бизнесу в Маллайге и Форт-Уильяме — городам, между которыми курсирует поезд.

Владельцы «Хогвартс-Экспресса» заявили, что рассматривают разные варианты решения проблемы, а расписание рейсов на 2026 год до сих пор не утверждено.

«Прошлый год был для нас не самым лучшим, и мы рассматриваем все варианты», — сказали в WCR.

В 2017 году экипаж «Хогвартс-Экспресса» помог спасти семью, которая застряла у озера в горах Шотландии. Супружеская пара вместе с детьми плавали по озеру Эилт и остановились на берегу. В это время начался шторм и их лодку унесло от берега. Путь до автомобиля был практически заблокирован.

Тогда береговая охрана связалась с железнодорожными службами и договорилась, чтобы семью посадили на поезд и отвезли до ближайшей станции «Локейлорт». Там проводники Jacobite Steam Train помогли им сесть в вагон и добраться до авто.