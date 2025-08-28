Раньше пик недовольства жизнью ассоциировался с так называемым кризисом среднего возраста и приходился на промежуток между «более благополучными периодами молодости и старости», — но теперь все изменилось, утверждает группа ученых во главе с Алексом Брайсоном из Университетского колледжа Лондона.

По его словам, в ходе исследований они обнаружили, что прежний средневозрастной пик негатива исчез. Однако, подчеркивает Брайсон, это произошло не потому, что люди среднего возраста стали счастливее — а из-за более низкого уровня удовлетворенности жизнью среди молодых.

«Мы обнаружили, что уровень стресса растёт среди большинства людей в возрасте до 40 лет, и чем младше возрастная группа, тем быстрее он растёт. Таким образом, мы наблюдаем за изменением уровня стресса в течение определенного времени, причём у молодых людей стресс становится всё сильнее», —пояснил ученый.

Предыдущие исследования, основанные на анализе данных жителей 145 стран мира, показывали, что наиболее счастливыми люди ощущают себя в возрасте до 30 лет и после 70-летия, а наиболее несчастными — в районе 50 лет. Аналогичные возрастные колебания удовлетворенности жизнью наблюдаются у орангутанов и шимпанзе.

Но Брайсон и его коллеги взяли за основу данные национальных исследований психического здоровья 10 млн взрослых жителей США в 1993 — 2024 годы и аналогичного исследования 40 тысяч британских домохозяйств в 2009 — 2023 годах. Изучив статистику, ученые обнаружили, что кризис среднего возраста по сути размылся, помолодел и теперь происходит где-то между 17 и 37 годами.

Чтобы проверить свое наблюдение на других странах, участники исследования запросили данные проекта психологической поддержки Global Minds, в который с 2020 года вовлечены почти 2 млн человек из 44 стран, включая США и Великобританию. На этой статистике им удалось подтвердить гипотезу о том, что жизненный кризис постепенно смещается от среднего возраста ко все более молодому.

Брайсон подчеркивает, что это не означает повышения уровня счастья в средневозрастной группе.

«Абсолютно нет. Если говорить точнее, люди среднего возраста — это скорее середнячки. Для них мало что изменилось. Все изменения затронули половину возрастной шкалы», — поясняет руководитель исследования.

По его словам, эта тенденция наиболее ярко выражена в развитых странах с высоким уровнем дохода и слабее всего — в регионах с низким доходом населения и плохим доступом к интернету. В пример Брайсон привел Танзанию: в 2022 году только треть ее жителей имели доступ в Сеть, и входящие в эту категорию молодые люди там были гораздо счастливее своих сверстников, свободно пользовавшихся интернетом.

Руководитель исследования считает, что смещение пика недовольства жизнью к более молодому возрасту могло быть вызвано сочетанием нескольких мощных факторов, включая злоупотребление соцсетями и последствия локдаунов в период пандемии коронавируса. Кроме того, по оценке Брайсона, ситуацию может усугублять низкая доступность услуг психиатрической помощи для населения многих стран.