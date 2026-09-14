Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании, который призывает британские власти дать им право на самоопределение. Как заявили первые министры стран, входящих в Соединенное Королевство, «время Вестминстера подходит к концу». Согласование такого документа стало возможным, потому что впервые в этих частях Великобритании у руля стоят лидеры-националисты, выступающие за независимость от Лондона. Подробнее — в материале RTVI.

Встреча в Кардиффе

14 сентября встречаются лидеры всей частей Соединенного Королевства за исключением центра — самой Англии. Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на саммите «Селтика» в Кардиффе решили подтвердить свое право на стремление к независимости.

Лидеры трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который призовет Вестминстер (там находится британский парламент) «подготовить, спланировать и содействовать конституционным изменениям в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии», пишет The Guardian.

«Меня никогда не интересовал распад Соединенного Королевства, меня интересует развитие Уэльса. У нас очень тесные и важные культурные связи на этих островах, которые мы хотим сохранить. Речь идет о том, чтобы иметь инструменты для построения будущего для нашего народа посредством права на самоопределение», — заявил телеканалу Sky News первый министр Уэльса Рин ап Иорверт после подписания.

Энди Бёрнем, который занял кресло премьер-министра Великобритании в июле, неоднократно говорил, что поддерживает региональную децентрализацию власти и ресурсов. Однако эти слова скорее касались самой Англией (учитывая, что до должности главы британского правительства Бёрнем был мэром Большого Манчестера, а не стран, входящих в Соединенное Королевство, подчеркивает издание.

«Впервые с начала процесса децентрализации в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии появились первые министры, желающие выйти из состава Соединенного Королевства», — отмечает BBC News.

Сепаратисты у власти

Сейчас в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии главные посты — первых премьеров — занимают левоцентристы. В самой северной части Соединенного Королевства у власти с 2024 года находится лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни. Его партия выступает за независимость от Лондона и призывает к праву на проведение референдума о выходе из состава Великобритании.

На прошлой неделе Суинни призвал британского премьера согласовать правовой механизм, который бы определял сроки проведения референдума о независимости Шотландии.

«Меня обнадеживает тот факт, что вы пересмотрели свои предыдущие заявления о том, что демократическое право народа Шотландии выбирать свое собственное будущее «недопустимо». Это давно назревшее признание того факта, что народ Шотландии сам будет решать свою судьбу, а не правительство Великобритании, и явное подтверждение того, что Соединенное Королевство должно быть добровольным союзом», — говорится в письме первого министра Шотландии.

Согласно Закону о Шотландии, по которому был учрежден шотландский парламент, право решать, может ли быть организован референдум о независимости, закреплено за Вестминстером. В 2014-м на тот момент премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон согласился на референдум, по итогам которого 55% жителей выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Однако августовский опрос демонстрирует, что сейчас 52% шотландцев поддерживает независимость своей страны.

Также с 2024-го должность первого министра Северной Ирландии занимает вице-президент партии «Шинн Фейн» («Мы сами») Мишель О’Нил. Эта левоцентристская политическая сила выступает за единую республиканскую Ирландию, то есть за объединение с Дублином.

Кстати, президент США Дональд Трамп во время своего недавнего визита в Ирландию сказал, что хотел бы видеть «объединенную Ирландию».

«Рано или поздно воссоединение Ирландии произойдет, так почему бы не сделать это сейчас?» — отметил глава Белого дома.

Позже Трамп добавил, что свое мнение о независимости Шотландии он выскажет в другой день.

В мае на выборах в парламент Уэльса победила левоцентристская партия Plaid Cymru («Партия Уэльса»), а ее лидер Рин ап Иорверт стал первым министром. Эта политическая сила также выступает за отделение от Соединенного Королевства и создание независимого государства.

«Победа Plaid Cymru делает возможным проведение референдума о независимости Уэльса в будущем и означает, что все три кельтские нации Соединенного Королевства теперь будут контролироваться сепаратистскими партиями», — писала тогда The Guardian.