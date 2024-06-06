В ожидании заседания Банка России, которое состоится 7 июня, финансовые учреждения предлагают клиентам более выгодные депозиты — под 17 и даже 18 процентов. Это косвенно свидетельствует об ожиданиях рынка, что ставку вряд ли в четвертый раз подряд сохранят на уровне 16%. RTVI узнал у экспертов, какого решения они ждут от регулятора и как оно повлияет на цены.

Ключевая ставка Банка России в 16% является запретительной, но с начала лета 2024 года она может начать снижаться, прогнозировал глава Сбербанка Герман Греф в конце 2023 года. Его прогнозам не суждено было сбыться — с декабря 2023-го до начала июня 2024-го ставка сохранялась на уровне 16%.

4 июня, выступая в Совете Федерации, Греф констатировал, что российская экономика находится в состоянии перегрева, поэтому жесткая политика Центробанка оправдана. Он призвал сенаторов набраться терпения и пережить этот период, ведь «бюджетный импульс когда-нибудь закончится».

Какой будет ставка

В преддверии заседания Банка России все чаще звучат прогнозы о том, что ставку могут повысить до 17%. Среди аргументов в пользу именно такого решения звучат следующие:

мощный перегрев экономики,

ускорение инфляции в годовом выражении,

рост инфляционных ожиданий населения,

высокие темпы розничного кредитования.

Сценарий по повышению ключевой ставки до 17% не исключен, сказала RTVI Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

“Прогнозы участников рынка в пользу повышения ставки до 17% могут стать самосбывающимися. Хотя до сих пор регулятор называл это альтернативным сценарием, у него может возникнуть соблазн не разочаровывать рынок. Вероятность этого сценария можно оценить в 30-40%”, — пояснила она.

Но базовый сценарий остается прежним, полагает Беленькая. По ее прогнозам, ставку сохранят на уровне 16%, а ждать повышения стоит только в том случае, если в ближайшие месяцы не снизятся темпы инфляции и инфляционные ожидания, а также не замедлится рост кредитования.

“К предстоящему заседанию у ЦБ еще не будет достаточно убедительных данных для вывода о недостаточной жесткости денежно-кредитной политики. Но к заседанию в конце июля картина станет более понятной. В частности, будет видно, начала ли экономика “остывать” со второго квартала 2024 года, как того ожидал регулятор, или нет”, — уточнила Беленькая.

С ней соглашается Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций». “Банку России все сложнее оставаться в выжидательной позиции: инфляция превышает 8%, а банки поднимают ставки по вкладам. Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на заседании 7 июня: картина происходящего остается неполной, и изменение ставки нам видится преждевременным”, — сказал он RTVI.

О том, что ставка останется прежней, говорит и Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии. В пользу этого он приводит три аргумента.

“Во-первых, с ростом инфляции не происходит ничего радикального. Мы видим, что топливные цены не растут очень быстро, и эффект базы прошлого года (в мае 2023 года наблюдался рост цен на многие потребительские товары, включая топливо) должен снижать инфляцию. Во-вторых, согласно опросам Банка России, в мае воспринимаемая инфляция у населения существенно снизилась. В-третьих, курс рубля укрепляется, несмотря ни на что. Это значит, что импорт дешевеет, и это тоже является плюсом для снижения инфляции. То есть с точки зрения инфляции у ЦБ нет оснований повышать ставку”, — сообщил он RTVI.

“Теоретически, если решение о повышении ставки все же будет принято, оно может быть связано с какой-либо информацией, недоступной широкой общественности. Если Банк России повысит ставку, это будет серьезно. На текущую инфляцию это не повлияет — эффект от повышения мы увидим только через 3-6 кварталов”

Почему ставку могут оставить прежней

В пользу сохранения ставки говорит тот факт, что с июля в России отменяют льготную безадресную ипотеку. Это приведет к замедлению роста ипотечного кредитования, полагает Беленькая.

«Прекращение льготной программы с 1 июля <…> будет означать снижение спроса на ипотеку, на жилье, возможно, на смежные виды кредитования. Это может оказать влияние на совокупный спрос в экономике и на замедление инфляции. Видя такие эффекты в экономике, Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики», — объясняла директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Свой вклад в снижение инфляции внесет и то, что власти определились с параметрами налоговой реформы, указывает Беленькая.

“Финансирование дополнительных расходов предполагается за счет дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета, что должно приводить к сокращению бюджетного стимула. Хотя полной определенности пока нет, т.к. мы пока не знаем новые параметры бюджетных расходов на ближайшие 3 года”, — пояснила она.

Впрочем, есть и другие мнения. Сохранение ставки на уровне 16% менее вероятно, чем ее повышение, сказал RTVI Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По его словам, на такое решение может повлиять рост потребительских цен в последний месяц, который связан в том числе и с индексацией расценок отечественными автопроизводителями.

“Но даже если исключить эти эффекты, динамика наиболее устойчивых компонент инфляции продолжила расти, а увеличение жесткости денежно-кредитных условий компенсировалось ростом инфляционных ожиданий населения и аналитиков, прогнозы которых на 2024 год все больше расходятся с базовым сценарием ЦБ. Учитывая это, наш прогноз — повышение до 17% годовых”, — сказал он.

Что будет с инфляцией и ценами

Тренд на замедление роста цен остановился, указывают аналитики Банка России в майском бюллетене “О чем говорят тренды”. На рост инфляции повлиял быстрый рост доходов, высокие темпы роста кредитования и государственный спрос.

То, что инфляция в конце второго и начале третьего квартала 2024 года будет максимальной в годовом выражении, не сюрприз: об этом регулятор заявлял не раз, отметил Илья Федоров. По его словам, наибольший вклад в рост цен вносят продукты питания, доля которых в потреблении близка к 40%.

“Также было понятно, что в 2024 году цель по инфляции не будет достигнута. Об этом, в том числе, говорят результаты опросов ЦБ. В апрельском среднесрочном прогнозе регулятор также повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 4.3-4.8%. По итогам года мы ожидаем инфляцию ближе к 6% год к году”, — пояснил он.

Если ставку повысят до 17%, это ускорит возвращение инфляции к цели, полагает Игорь Сафонов.

“Консенсус-прогноз аналитиков по данным опросов Банка России и Института «Центр развития» при сохранении ставки на уровне в 16% до IV квартала года и понижении до 15% в октябре-декабре предполагает инфляцию по итогам года на уровне в 5,3-5,5%. При том что действующий среднесрочный прогноз ЦБ составляет 4,3-4,8%”, — уточнил он.

По словам эксперта, это достижимо лишь при повышении ставки до 17% годовых и сохранения ее на этом уровне до конца года. Наш собственный прогноз по инфляции при сценарии сохранения ставки на уровне в 16% годовых составляет 5,7%, подчеркнул Сафонов.

Когда ставку снизят

Еще один вопрос, о котором спорят эксперты и аналитики, — когда регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Так, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что Банк России может приступить к снижению ключевой ставки уже в сентябре 2024 года.

Если сейчас все-таки возникнет основание повысить ставку, то делать прогноз на осень преждевременно, полагает Александр Абрамов.

“Все крупные банки действовали упреждающе — ставки по депозитам уже подняты. Замечу, что реальные ставки значительно ниже объявленного предельного уровня. Если вы сегодня захотите положить деньги в Сбербанк по лучшей ставке, вы получите 13-13,5%. 18% — это маркетинговый ход, таких ставок по реальным депозитам практически нет. Корректировать ставки после решения ЦБ будут, наверное, только какие-то небольшие банки”, — сказал он.

Переход к смягчению ДКП возможен не раньше осени, полагает Илья Федоров. В «БКС Мир инвестиций» полагают, что ЦБ будет снижать ставку медленно и малыми шагами — по 0.25 п.п. — в сентябре и октябре. К концу года она может снизиться до уровня в 15%.

Игорь Сафонов, напротив, считает такой сценарий маловероятным. По его мнению, инфляционные процессы в экономике демонстрируют существенную устойчивость и для гарантированного возвращения инфляции к цели требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий вплоть до конца 2024 — начала 2025 года.

Апрельский прогноз ЦБ предполагает, что ставка сохранится на текущем уровне до конца года или немного снизится, напомнила Ольга Беленькая. Как следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после апрельского заседания, базовый сценарий предполагает, что «перегрев» экономики постепенно сокращается.

Это является необходимым условием дальнейшего замедления инфляции. В зависимости от скорости этого процесса ЦБ может как начать снижение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, так и оставить ее на текущем уровне (16%) до конца года, подчеркнула Беленькая.

“Данные, которые поступили после апрельского заседания, говорят о торможении процесса дезинфляции. Это сдвигает ожидаемые сроки начала снижения ключевой ставки на более поздний период — конец года или даже начало будущего года. Конечно, полностью исключить снижение ставки с сентября пока нельзя, но это сейчас представляется менее вероятным”, — сказала она.

Беленькая добавила, что, если ЦБ все-таки повысит ключевую ставку в июне-июле, и это ускорит замедление инфляции, то и снижение ставки может начаться раньше.