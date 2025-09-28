В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая состоялось торжественное открытие самого высокого моста в мире. Мост пересекает ущелье Хуацзян и позволяет сократить время пути через него с двух часов до двух минут. Строительство заняло три года и девять месяцев, оно обошлось в 2 млрд юаней (около $280 млн).

Высота нового моста составляет 625 метров от настила до поверхности реки Бэйпаньцзян, что почти в девять раз превышает высоту моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. При длине в 2890 метров и основном пролете в 1420 метров он также стал крупнейшим в мире подвесным мостом на стальных фермах, построенным в горной местности.

Как сообщили власти провинции, возведение объекта потребовало прорывных технических решений. По словам главы провинциального управления транспорта Чжан Иня, мост является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая. Он отметил, что в ходе строительства были решены сложные задачи по обеспечению ветроустойчивости и безопасности работ на большой высоте, а также получен 21 патент.

Строители успешно преодолели сложный горный рельеф, применяя передовые технологии, включая спутниковую навигацию, беспилотники и интеллектуальные системы мониторинга, что позволило достичь миллиметровой точности монтажа.

Это уже третий самый высокий мост в мире, построенный в провинции Гуйчжоу, которая известна масштабной программой мостостроения. Всего в регионе возведено более 30 тысяч мостов, причём около половины из сотни высочайших мостов планеты находятся именно здесь. Общая протяжённость всех мостовых сооружений провинции превышает 5400 километров.

Второй и третий по высоте мосты в мире также находятся в Китае. Второй — мост Дугэ через реку Бэйпаньцзян (565 метров). Он был открыт в 2016 году и является частью скоростной автомагистрали, связавшей города Дуйгун и Сюаньвэй. Его длина составляет 1341 метр, поэтому строительство потребовало инновационных решений, в том числе запуска ракет для протяжки первых несущих тросов через широкое ущелье.

Третье место в мире занимает мост через реку Сыдухэ высотой 496 метров. Общая длина сооружения — 1222 метра, главный пролёт имеет длину 900 метров. Мост является ключевым элементом скоростной автомагистрали G50, соединившей Шанхай и Чунцин. Его строительство позволило резко сократить время в пути через сложный горный рельеф ущелья Сыдухэ, ранее считавшегося крупным транспортным барьером.