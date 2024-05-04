Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что европейский газ выгоднее российского — и в 2023 году страна сэкономила на его закупках 60 млн евро. Могут ли цены на газ быть орудием в противостоянии России и Запада, RTVI спросил у независимого эксперта в области ТЭК Антона Соколова.

«Молдова — энергодефицитная страна. Уровень энергопотребления в ней сопоставим с Люксембургом, а население в четыре с лишним раза больше. На долю природного газа приходится практически 2/3 всего энергопотребления. Без собственной газодобычи страна неминуемо попадает в зависимость от экспортера, будь он на Востоке или на Западе.

Отказ от российского газа не является неожиданностью, потому что молдавские власти о нем неоднократно заявляли. Год назад страна уже прекращала закупки у “Газпрома” на несколько месяцев.

Молдова присоединилась к энергоплатформе ЕС (EU Energy Platform), где действует механизм AggregateEU — он сводит потенциальных покупателей и поставщиков природного газа. При этом важно понимать, что цены и другие конечные условия поставки оговариваются за пределами EU Energy Platform. Поэтому говорить о полной прозрачности, наверное, нельзя.

Само ценообразование — и фактическое, и заявляемое — может быть механизмом противостояния России и западных стран. Конечно, цены на газ и вообще энергоресурсы становятся политическим фактором. Возможно, есть поставщики, готовые продавать газ дешевле, чем “Газпром”. А может, это только заявления.

Платформа для стран ЕС появилась после того, как возникли определенные сложности с российским экспортом, и европейские страны декларировали, что отказываются от российских энергоносителей. EU Energy Platform работает с прошлого года. Сперва она была только для стран ЕС. Позднее некоторым странам, таким как Молдова и Грузия, предложили присоединиться к ней, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В 2024 году платформа стала более гибкой. Заявки принимаются вплоть до 2029 года, и теперь их можно размещать на полгода. Сократился минимальный объем заявляемой покупки. Молдова в прошлом году заявляла минимальный объем — 60 000 мегаватт, из расчета 5000 мегаватт в месяц. Энергетических потребностей Молдовы это не покрывало, а было сделано просто для проверки работоспособности.

Что касается происхождения газа, здесь несколько вариантов. Есть всем известные газовые хабы, через которые проходит международная торговля. Кроме того, Молдова вписана в так называемую энергетическую вертикаль поставкок газа из Греции в более северные страны Европы. Это двунаправленный маршрут: поставки возможны в страны Западной Европы, в Восточную Европу — и обратно, на Балканы и в Юго-Восточную Европу. Этим инструментом Молдова тоже могла пользоваться для закупок газа.

Газ может быть разного происхождения — и российский, который в виде СПГ попадает в Европу, и американский, и поступающий с Ближнего Востока, из стран Магриба. Вариантов довольно много. Поскольку все переговоры ведутся в двустороннем порядке, а их результаты обнародуются по желанию сторон, здесь есть пространство для неопределенности.

Что касается денежного вопроса, долги за газ достаточно большие и у промышленных, и у коммунальных потребителей. Недавно Молдовагаз даже предполагал отключение злостных неплательщиков. Откуда возьмутся деньги на покупку газа — тоже вопрос (ранее их выделяли по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития. — прим. RTVI), но не самый важный, поскольку Молдова идет в общем фарватере решений, которые ей предлагает ЕС.

В частности, ей необходимо было раздробить газовую отрасль и инфраструктуру — как в известных европейских энергопакетах, когда поставщик не может владеть транспортными и распределительными сетями. Сейчас так и произошло: газотранспортную сеть Молдовы передали в собственность компаниям с иностранными бенефициарами, включая Европейский банк реконструкции и развития.

Что касается конечных потребителей, здесь судить сложно. Как ни странно, нет однозначной статистики о потреблении газа в Молдове, чтобы сравнить, как оно изменилось за последние два-три года. Государственные и негосударственные источники приводят разные цифры. Но был устойчивый тренд на подорожание газа для населения — с чем, собственно, и связан высокий уровень задолженности».