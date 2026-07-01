Масштабное международное исследование зафиксировало резкое падение авторитета Соединенных Штатов на мировой арене. Согласно Индексу восприятия демократии 2026 года, опубликованному организацией «Альянс демократий», жители большинства стран считают США крупнейшей угрозой миру — и все чаще отдают предпочтение Китаю.

Примечательно, что сам «Альянс демократий» был основан бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и финансируется в том числе американскими корпорациями Palantir и Microsoft, а также структурами, связанными с правительством США.

В рамках исследования было опрошено около 24 000 человек в 84 странах. В 65 из них большинство респондентов назвали США главной угрозой для мира. Россию таковой считают преимущественно в европейских странах, Израиль — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом в 86 из 97 обследованных государств население выступает против размещения американских военных баз на своей территории — поддержка зафиксирована лишь в Израиле, Польше, Пуэрто-Рико и Южной Корее.

Параллельно заметно растет популярность Китая. В 63 из 83 опрошенных стран большинство жителей заявили, что предпочитают Китай Соединенным Штатам. Особенно высок этот показатель на Ближнем Востоке, в Африке к югу от Сахары и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общий рейтинг одобрения США, напротив, ушел в минус в 74% обследованных стран — страну позитивно воспринимают лишь в Израиле, Доминиканской Республике, Грузии и Нигерии.

Исследование охватило и ряд острых геополитических тем. Когда респондентов спросили о военной операции США против Ирана (начатой в феврале 2026 года), 41 страна из 98 выразила поддержку Ирану — против 28, вставших на сторону США. В вопросе израильско-палестинского конфликта 51 страна поддерживает Палестину, лишь 17 — Израиль. Наконец, опрос о том, движется ли страна в правильном направлении, поставил Китай на первое место по уровню оптимизма граждан. В западном полушарии позитивный ответ дало большинство жителей лишь в Сальвадоре и Никарагуа, тогда как наименее оптимистично настроены граждане Франции, Германии и Ливана.