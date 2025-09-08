Новая автомобильная трасса Р-280 «Новороссия» обеспечивает сухопутное сообщение между континентальной Россией и Крымом. Магистраль проходит вдоль побережья Азовского моря, связывая Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Издание LIFE устроило дороге «тест-драйв», выпустив материал по итогам проверки.

За три года на трассе не было ни одного ЧП военного характера, сообщает издание, рассказывая о безопасности маршрута.

На отремонтированных участках дороги обновлено покрытие, установлено освещение, построены новые развязки и переходно-скоростные полосы. Пропускная способность трассы достигает 25 тысяч автомобилей в сутки. Участок от границы с Россией до Мариуполя имеет четыре полосы движения, далее дорога становится двухполосной.

Вдоль трассы расположены четыре мотеля, 66 автозаправок, 12 газовых заправочных станций, более 30 магазинов и около 50 кафе. Большинство объектов принимают к оплате карты «Мир» и поддерживают систему быстрых платежей.

Связь на трассе обеспечивают российские операторы, в некоторых районах ловят крымские сети. На отдельных участках возможны временные ограничения интернет-связи. Навигационные системы GPS и ГЛОНАСС работают стабильно, утверждает LIFE.

Контрольно-пропускные пункты расположены в Весело-Вознесенке и Джанкое. На въезде проверки минимальны, на выезде возможен полный досмотр. Среднее время ожидания составляет от 30 минут до двух часов.

Протяженность маршрута от Ростова-на-Дону до Симферополя составляет примерно 640 км. Время в пути занимает 9-9,5 часов. По сравнению с маршрутом через Крымский мост, путь по Р-280 длиннее на 1-1,5 часа, но проходит вдоль морского побережья.

Трасса обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов Азовского побережья, включая Мариуполь, где завершены основные работы по восстановлению инфраструктуры.