Врач поликлиники №5 Елена Артамохина рассказала Агентству городских новостей «Москва», что программа «Московский чекап» помогает вовремя обнаруживать угрозы здоровью москвичей.

По словам Артамохиной, ритм жизни в мегаполисе приучает людей питаться на ходу и выбирать быстрые перекусы с избытком скрытых сахаров и трансжиров. Несбалансированное питание бьет по обмену веществ и годами провоцирует скрытые метаболические сбои еще до появления жалоб, поэтому врачам важно переходить от лечения болезней к управлению рисками. «Московский чекап», по ее словам, позволяет заглянуть вглубь организма: до 90% этапов проходит онлайн в приложении «ЕМИАС.Инфо».

«Алгоритмы анализируют образ жизни человека и подбирают для него индивидуальный набор обследований, помогая вовремя поймать скрытые угрозы», — отметила Артамохина.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что к программе «Московский чекап» уже присоединились более 1,5 миллиона жителей столицы, 700 тысяч из них завершили первый этап. Самыми распространенными рисками для здоровья москвичей по итогам чекапа оказались сердечные патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет.