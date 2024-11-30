В Санкт-Петербурге запущено тестирование новой системы оплаты проезда в общественном транспорте на основе геолокации (Open loop). По итогам пилотного проекта будет принято решение о его масштабировании на весь город. Подробнее о том, как устроена оплата проезда без карт и валидаторов, — в материале RTVI.

Как устроена система оплаты по геолокации

Для оплаты проезда достаточно иметь при себе телефон с установленным на нем приложением «Транспорт+». Привязав к приложению банковскую карту или другое средство оплаты (например, транспортную карту), пассажир избавится от необходимости стоять в очереди к водителю или валидатору.

При запуске приложения сопоставляются геокоординаты смартфона и транспортного средства. На основе данных о том, где находится пассажир, автоматически рассчитывается тариф и формируется электронный билет. После этого остается только подтвердить оплату в приложении.

Чем удобна новая система

Платеж можно совершить сразу во время поездки, вставать с места для этого не нужно. Достаточно войти в автобус/троллейбус/трамвай и открыть приложение. Автоматического списания денег не предусмотрено — покупку билета нужно подтверждать вручную. Не стоит переживать, что случайно проезжающий мимо трамвай по ошибке спишет у вас деньги, заверили в «Горэлектротрансе».

Сколько стоит проезд и применяются ли льготы

В тестовом режиме доступен только гостевой тариф за 65 рублей. При этом чисто технически в приложение можно загрузить любую тарифную сетку, объяснил в беседе с «КП Санкт-Петербург» замгендиректора компании-разработчика «Датапакс» Роман Спиридонов.

Таким образом, через приложение можно будет использовать и транспортную карту «Подорожник», и любой льготный билет, дающий скидку на проезд. Автоматический учет льгот предусмотрен на следующем этапе развития технологии.

Где система внедряется и где уже работает

Тестирование инновационной системы оплаты проезда проходит в Петербурге на маршруте №24 на 12 трамваях, оснащенных Bluetooth-метками. На постоянной основе эта система работает в Ярославле, Ижевске и Твери, где было совершено более 10 млн поездок, отметили в Минтрансе. Помимо того, оплата по геопозиции доступна на пригородных электричках в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Мешают ли «глушилки» оплате по геолокации

«Фонтанка» отмечает, что в будущем определять положение пассажира будут по геометке телефона, но сейчас, чтобы «подцепиться к трамваю», нужно включить bluetooth-соединение. Корреспондент проверил действие системы: она обнаружила вагон не с первого раза, но после этого оплата прошла без проблем.

О проблемах в геопозиционировании говорил ранее замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. «У нас большие планы с Москвой, но из-за понятных событий в ряде субъектов геометка приглушается», — цитирует его «Фонтанка».

Кто разработал новую систему оплаты

Технология была разработана в ходе НИОКР Минтранса России и внедряется в регионах на городском и пригородном транспорте в рамках стратегического проекта Минтранса «Зеленый цифровой коридор пассажира».

Разработчик приложения «Транспорт+» — российская компания «Датапакс», оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Замгендиректора компании Роман Спиридонов в беседе с ТАСС отмечал, что технологию оплаты проезда в транспорте по геолокации планируют экспортировать — сейчас взаимодействие по этому вопросу есть с тремя странами.