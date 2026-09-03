Связь 5G в России будет отличаться от западной из-за разницы в диапазонах, которая может повлиять на прием частот у большинства смартфонов. Об этом рассказал 360.ru IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Корнейчук напомнил, что «золотой диапазон» для 5G (3,4-3,8 ГГц) уже закреплен за силовыми и военными структурами, поэтому для обычных потребителей связь будет развернута в диапазоне N79.

Эксперт обратил внимание, что такая ситуация представляет своего рода «инверсию» положения дел на Западе, где N79 используют специальные и экстренные службы. По его словам, Россия в этой сфере пошла по пути Китая и Японии.

Старые смартфоны не смогут принимать новые частоты «технически» из-за специфики выделенного диапазона, а устройства iPhone — из-за программных ограничений со стороны компании-производителя, пояснил Корнейчук.

В связи с этим эксперт посоветовал обратить внимание на китайские модели Huawei, Honor, Xiaomi и т.д. Сама связь 5G, добавил он, будет подключаться автоматически.

Также Корнейчук отметил, что развертывание на новых полосах повлечет за собой необходимость в увеличении количества базовых станций, что означает рост затрат со стороны операторов «большой четверки».

«И эти вложения операторам придется каким-то образом отбивать. <…> Мы так или иначе платим за доступ к технологиям», — сказал эксперт.

Он предупредил, что финансовое бремя ляжет на плечи потребителей — в виде явной, либо скрытой оплаты, «размазанной» по абонентской базе, в зависимости от политики конкретного оператора.