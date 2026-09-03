В Цюрихе состоялась 36-я церемония присуждения Шнобелевских премий за научные открытия, которые сначала вызывают недоумение, но затем заставляют задуматься. Лауреатами стали авторы работ о первых на Земле поцелуях, хоботках комаров для 3D-печати, идеальных писсуарах и руководстве по сморканию. В работах лауреатов разобрался RTVI.

Первые 35 премий вручались в стенах Гарвардского университета в США. 36-я премия впервые вручается в Европе, в Конгресс-центре Цюриха.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и журналом «Анналы невероятных исследований». Она финансируется в основном за счет продажи пригласительных билетов. Церемония проводится как пародия на Нобелевскую премию, она сопровождается исполнением оперных арий и запуском бумажных самолетиков.

Биомеханика

Премию в области биомеханики получили авторы статьи в журнале Evolution and Human Behavior, о которой RTVI писал в октябре 2015 года. В ней ученые под руководством Матильды Бриндл из Оксфордского университета дали новое оригинальное определение поцелуя.

«Мы определяем поцелуй как неагонистические (не связанные с борьбой) взаимодействия, включающие внутривидовой орально-оральный контакт с некоторыми движениями губами и частями рта и без передачи пищи. Согласно такому определению, поцелуи происходят у таких животных, как муравьи, птицы, белые медведи, но в большинстве случаев наблюдаются у приматов», — говорилось в исследовании.

Ученые установили, что поцелуи возникли у предков современных приматов и людей около 20 млн лет назад.

«Мы выяснили, что поцелуи возникли у предка крупных обезьян (шимпанзе, бонобо, человек, гориллы, орангутаны) — скорее всего это были целующиеся особи одних и тех же видов, — пояснила Бриндл в беседе с RTVI. — Я считаю, что предки этих видов эволюционировали в Африке».

Другим важным выводом оказалось то, что таким вымершим родственникам людей, как неандертальцы, также были свойственны поцелуи, причем случалось это не только внутри их вида, но и с людьми.

Экономика

Премию по экономике получили авторы из США, Мексики и Канады, которые в статье 2012 года в журнале PNAS собирали доказательства того, что представители высшего класса общества с большей вероятностью похищают у детей конфеты из детского запаса и совершают другие виды неэтичного поведения. В одном из экспериментов ученые с помощью добровольцев наблюдали, что водители более престижных автомобилей чаще нарушают правила, мешая другим автомобилистам на перекрестках. В другом ученые оставляли участников эксперимента из числа студентов Университета в Беркли одних в комнате, где на столе стояли пирожные, якобы приготовленные для детей, и считали затем, сколько их было съедено.

Химия

Премии по химии удостоена команда ученых из Индии, Франции, Японии и США, которые доказали, что молоко, выделяемое тараканами, в три раза превосходит коровье по энергетической ценности. В экспериментах участвовал Diploptera punctata, один из немногих видов живородящих тараканов. Авторы исследовали уникальный белок Lili-Mip, которым самка кормит свои эмбрионы в выводковом мешке, на предмет энергетической ценности.

«Один кристалл Lili-Mip несет примерно 3,7*10 −5</sup>Джоуля, что в три раза больше энергии от эквивалентной массы животного молока у разных видов млекопитающих», — говорилось в исследовании.

Медицина

Лауреатом премии по медицине стал японский ученый Токуджи Унно, посвятивший свое исследование аэродинамике сморкания. Статья «How to Blow the Nose — An Aerodynamic Study of the Nose Blowing» вышла еще в 1977 году, поэтому премия присуждается посмертно, получать ее приехал коллега покойного ученого. С помощью специальных приборов ученый замерял скорость вдыхания воздуха и выдыхания при сморкании. Так, он установил, что при сморкании воздух выходит из носа со средней скоростью 1,8 литра в секунду.

В статье ученый рассматривал различные аспекты сморкания, такие, как его эффективность при затыкании одной ноздри и увеличение скорости воздуха.

«Чем сильнее выдыхание при сморкании, тем более эффективно оно выталкивает выделения из полости носа», — сделал открытие японец, работавший в отделении отоларингологии Медицинского колледжа префектуры Вакаяма.

Биология

Лауреатами премии по биологии стали ученые из Бразилии и Австралии, которые пытались понять причины нападения ядовитых змей на человека. Для этого они наступали на разные части змей, при разной температуре и в разное время суток, чтобы выяснить, что заставляет ядовитую змею укусить человека, а что нет. Статья была опубликована в 2024 году в журнале Scientific Reports.

«Для контакта мы использовали безопасные ботинки и мягко наступали на голову, середину тела и хвост (10 раз в каждое место) с интервалом в три секунды», — говорится в исследовании.

Опыты показали, что контакт человека с головой змеи приводит к укусу с куда большей вероятностью, чем прикосновение к другим частям тела.

Физика

Лауреатами премии по физике стала коллаборация ученых из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии, предпринявших теоретические и экспериментальные попытки разработать писсуар, не создающий брызг. Статья ученых вышла в журнале PNAS Nexus в 2025 году. Они подсчитали, что из-за несовершенства существующих моделей в одних США из писсуаров вылетает в виде брызг порядка тысячи тонн мочи ежедневно, что вызывает гигиенические проблемы и затраты на уборку.

Ученые показали, что объем брызг минимален, если струя падает под углом к поверхности менее 30 градусов. Исходя из этого они разработали два прототипа писсуаров Cornucopia и Nautilus и сравнили их с двумя существующими моделями на предмет образования брызг, смоделировав мочеиспускание человеком среднего роста. Испытания показали, что обе новые модели значительно снижают разбрызгивание по сравнению с существующими моделями.

«Nautilus допускает погрешности в прицеливании и поэтому может оказаться полезным на самолетах и лодках, где устойчивость не является чем-то само собой разумеющимся. Cornucopia — математически идеальная конструкция для пользователя определенного роста, но, как и многие существующие писсуары, она чувствительна к росту пользователя и поэтому подходит не всем, — говорится в работе. — Если бы новая конструкция писсуаров Nautilus заменила более 56 миллионов писсуаров в нежилых помещениях только в США, то, по нашим консервативным оценкам, удалось бы предотвратить попадание на пол порядка 1000 тонн мочи в день. Предполагая, что для очистки определенного объема разбрызганной мочи требуется в 10 раз больше воды, мы можем сэкономить до 10 миллионов литров пресной воды, используемой для очистки, в день», — говорится в исследовании.

Технологии

Шнобелевская премия в области технологий присуждена группе ученых, догадавшимся использовать хоботки комаров для высокоточной 3D-печати — процесса, который они назвали «некропринтингом».

Ученые собрали установку 3D-печати, где роль сопла играли хоботки самок комаров, которые, как выяснилось, могут выдерживать внутреннее давление 60 кПа. Разрешение печати составило 18-28 мкм, что превысило точность в 50 мкм существующих аналогичных приборов. Оценив успех своей разработки, ученые предложили испытать в качестве сопла другие биологические объекты, такие как хоботки постельных клопов, мух цеце и других двукрылых насекомых.

Премия мира

Шнобелевская премия мира досталась группе ученых, которые провели социальные эксперименты, показавшие, что люди предпочитали, чтобы их друзья были более жестокими и равнодушными к врагам, чем к ним (или незнакомцам).

«В некоторых случаях люди предпочитают иметь в друзьях тех, кто настроен более враждебно, чем просоциально, — если эта враждебность направлена на врагов самого человека», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Evolution and Human Behavior в 2023 году.

Почвоведение

Шнобелевскую премию в области почвоведения разделили ученые под руководством Франца Бендера из Цюрихского университета, об исследовании которых недавно писали многие европейские СМИ. Премия присуждена за «закапывание тысячи одинаковых трусов в более 25 странах и откапывание их спустя два месяца». Сначала ученым пришла в голову идея разослать 1000 добровольцам одинаковые хлопковые трусы.

По степени разложения нижнего белья после двух месяцев в земле ученые смогли узнать о состоянии почв, наличии в ней насекомых, бактерий и червей.

«В результате освещения в СМИ проект расширился за границы Швейцарии до 25 стран почти с каждого континента», — сообщили авторы в своей статье.