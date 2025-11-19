Поцелуи возникли у предков современных приматов и людей около 20 млн лет назад, выяснили ученые. Не были исключением и неандертальцы, которые целовались не только между собой, но и с людьми, рассказали RTVI авторы статьи, опубликованной в журнале Evolution and Human Behavior.Такое поведение наблюдается чаще всего у приматов, но не чужды поцелуям и такие животные, как муравьи, птицы и белые медведи.

Поведение, похожее на человеческий поцелуй, наблюдается у большого числа животных. При этом для ученых эта форма взаимодействия остается своего рода эволюционной загадкой — не давая очевидного репродуктивного преимущества и преимущества в выживании, поцелуи несут вполне определенный риск, связанный с передачей вредных микроорганизмов. Несмотря на то, что поцелуи играют важную роль в культурной и эмоциональной сфере жизни большинства (но не всех) человеческих сообществ, происхождению этой формы контакта учеными уделялось мало внимания.

Чтобы выстроить эволюционную историю поцелуя, ученые под руководством Матильды Бриндл из Оксфордского университета провели межвидовое исследование внутри отряда приматов. Важным моментом было дать точное определение тому, что считать поцелуем, поскольку у прежних определений этого поведения были замечены недостатки.

«Мы определяем поцелуй, как неагонистические (не связанные с борьбой) взаимодействия, включающие внутривидовой орально-оральный контакт с некоторыми движениями губами и частями рта и без передачи пищи. Согласно такому определению, поцелуи происходят у таких животных, как муравьи, птицы, белые медведи, но в большинстве случаев наблюдаются у приматов», — говорится в исследовании.

Проведя обзор научной литературы, ученые выяснили, для каких приматов характерны поцелуи — ими оказались шимпанзе, бонобо и орангутаны.

Зная это и прослеживая поцелуи, как некую черту поведения, ученые провели филогенетический анализ. Статистический подход, называемый Байесовским моделированием, позволил просчитать различные эволюционные сценарии внутри отдельных ветвей приматов, и оценить вероятность того, что у конкретного вида сохранится способность к поцелуям. Всего в ходе моделирования было сделано 10 млн подобных эволюционных просчетов.

Результаты показали, что возникли поцелуи среди предков ныне живущих крупных обезьян примерно 21,5-16,9 млн лет. «Мы выяснили, что поцелуи возникли у предка крупных обезьян (шимпанзе, бонобо, человек, гориллы, орангутаны) — скорее всего это были целующиеся особи одних и тех же видов, — пояснила Бриндл RTVI. — Я считаю, что предки этих видов эволюционировали в Африке. Но это надо уточнить у палеоантропологов».

Другим важным выводом оказалось то, что таким вымершим родственникам людей, как неандертальцы, также были свойственны поцелуи, причем случалось это не только внутри их вида, но и с людьми.

«Наше новое свидетельство, что поцелуи присутствовали у неандертальцев, плюс тот факт, что люди и неандертальцы имели схожих микробов в полости рта (за счет обмена слюной) и что большинство ныне живущих людей неафриканского происхождения имеют небольшую часть неандертальской ДНК — все это говорит о том, что люди и неандертальцы целовали друг друга», — пояснила Бриндл.

«Несмотря на то, что поцелуи могут выглядеть, как привычное и универсальное поведение, они задокументированы только в 46% человеческих культур, — пояснила соавтор работы Кетрин Тэлбот. — Социальные нормы и контекст широко различаются между культурами, что вызывает вопрос о том, являются ли поцелуи развившимся поведением или культурным изобретением. Это первый шаг в решении этого вопроса».