Защита основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы не будет обжаловать решение Симоновского суда Москвы назначить ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Об этом адвокат Мониавы Михаил Бирюков сообщил корреспонденту RTVI Дмитрию Лобанову возле суда.

«Решение следствия о том, чтобы ходатайствовать о запрете определенных действий было для меня и для Лидии полной неожиданностью. Вчера следствие уверяло, что будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому мы были приятно удивлены», — рассказал Бирюков.

Он сказал, что приобщил к материалам дела справку о состоянии здоровья своей подзащитной, ходатайства и поручительства за нее. «Чтобы у суда были реальные мотивы и доказательства того, что Лидия не заслуживает заключения под стражу или домашнего ареста», — пояснил Бирюков.

«Но в итоге решение было вынесено, на мой взгляд, максимально мягкое. Обжаловать мы его не будем», — заявил адвокат.

На вопрос, почему суд избрал именно такую меру пресечения, Бирюков предположил, что свою роль сыграла «волна недовольства и возмущения действиями властей в отношении Лидии». «И это тот случай, когда роль общественности, на мой взгляд, была весьма значительной», — добавил адвокат.

Избранная мера пресечения включает запрет покидать место жительства с 20:00 до 8:00, а также запрет общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.

Лидию Мониаву обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стал пост в Telegram-канале от 2023 года. Общественница не признает вину.