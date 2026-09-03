На Восточном экономическом форуме заместитель гендиректора News Media Holding по информационной политике Денис Арапов рассказал об инициативе рабочей группы Государственной Думы, которая занимается продвижением Дальнего Востока и Арктики в информационном пространстве. Рабочая группа предложила создать арктический медиахаб.

В структуру хаба войдут отдел аналитики, «фабрика смыслов» с участием блогеров и блок, который будет синхронизировать медиаповестку с реальными проектами развития северной инфраструктуры. Центральным элементом станет тематический канал Mash Арктика — договоренность о его запуске уже есть с властями Республики Саха.

По словам Арапова, задача проекта — показать Арктику через истории людей, которые живут и работают на севере.

«Чтобы мы могли подавать историю человека арктического, рассказать о том, как жить в этой среде. Об этом мало кто сейчас читает и знает», — сказал он.

Авторы проекта хотят изменить образ Арктики: перейти от льдов и Северного морского пути к историям людей, которые каждый день создают жизнь на севере. По данным исследования, которое представили участники рабочей группы, информацией об Арктике интересуются 75% россиян, но многим ее не хватает. Хаб должен сократить разрыв между арктическими регионами и остальной аудиторией страны, в первую очередь молодежью.

Об этом же говорили участники сессии «Миссия Арктика: новый взгляд на современный образ российской Арктики» — как сделать северные территории понятнее и ближе жителям страны. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Россия вступает в новую эпоху освоения Арктики, где важно учитывать ошибки прошлого и принципы устойчивого развития.

О значении человеческого фактора в освоении Арктики говорили и другие участники сессии — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и телеведущая Елена Летучая, которая недавно побывала в арктической экспедиции.

Восточный экономический форум — площадка для обсуждения развития Дальнего Востока и связей российского и международного инвестиционного сообщества. XI ВЭФ проходит 1—4 сентября 2026 года во Владивостоке под девизом «Дальний Восток — развитие во благо людей».