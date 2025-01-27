Хотя до лета еще четыре месяца, начать готовиться к сезону отпусков вполне уместно, пока цены на билеты и отели ниже. О том, как организовать летний отдых и нужен ли он вообще, для RTVI поразмышлял экономист Алексей Марков, автор телеграм-канала «Хулиномика».

Сперва надо понять: а зачем вам вообще куда-то ехать, чтобы отдохнуть? Если вам не нравится у себя дома, проблема либо в вас, либо в доме. Может быть, хорошо там, где нас нет? В отпуск вы всегда берете с собой себя. Мне вот из дома никуда уезжать не хочется — наоборот, я всегда с удовольствием возвращаюсь и набираюсь тут сил.

Хотя, с другой стороны, может быть, вам стоит отправить мужа одного? А вы от супруга как раз и отдохнете! И он от вас. Или, может быть, вы не домой не хотите возвращаться, а к теще?

Если дело в том, что у вас дома неопрятно и неуютно — так, что в какой-то непонятной гостинице лучше, — это повод задуматься о том, что деньги нужно тратить не на отпуск, а на ремонт!

Если же вы действительно любите путешествовать не для того, чтобы откуда-то сбежать, тогда могу посоветовать следующее. Во-первых, в путешествии самое главное — это память и впечатления. Поэтому веселая поездка с друзьями в соседний город на выходные запомнится гораздо сильнее, — да и удовольствия принесет куда больше, — чем недельное лежание тюленем на турецком пляже; а стоить будет в 5 раз дешевле.

Во-вторых, если уж отдыхать, то не на последние деньги. Нет ничего хуже, чем вернуться из отпуска с пустыми карманами и обнаружить, что завтра на работу. Такая усталость сразу нахлынет, что уж лучше не отдыхать. Поэтому покупайте билеты сильно заранее — так, кстати, и радостное предвкушение растянется надолго. Тщательно бронируйте гостиницу, разузнайте где она, что есть рядом, и куда вы пойдете пешком. Планы на будущее — это тоже приятное времяпровождение. Не забудьте заказать пару экскурсий — и оплатить их заранее! Чтобы и денег на месте не тратить, и не отлынивать от активности. Лежать, конечно, легче, чем ходить, но новые нейронные связи того стоят.

Еще один лайфхак: мы не запоминаем длительность отпуска. Через 5 лет вы не сможете вспомнить, сколько дней провели в каком-нибудь Дубае — 3 или 13. А экономия серьезная! Я очень давно уже не ездил бездельничать дольше, чем на 3 дня — и не планирую.

Кстати, зачем вообще отдыхать? Я вот не устал. А если вы постоянно устаете, может быть, вы делаете что-то не то? Может, надо работу сменить? На ту, от которой отдыхать не хочется.