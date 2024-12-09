Евросоюз вступает в зиму с минимальными запасами газа за последние три года. Прогнозы обещают холодный сезон, что уже подняло цены на газ в Европе до годовых максимумов. Дефицит энергоресурсов ударил по Германии — крупнейшей экономике Евросоюза: за последние недели несколько компаний объявили о планируемых сокращениях и сворачивании производства. О том, справится ли Европа с газовым кризисом на фоне ожидаемого прекращения поставок через Украину и как это отразится на российских компаниях, RTVI рассказал независимый эксперт в области ТЭК Антон Соколов:

“Ситуация далека от критической. Да, хранилища заполнены чуть менее, чем на 90%, тем не менее, Европа не замерзнет — существующих в мире СПГ-мощностей будет достаточно, чтобы закрыть европейский спрос. Норвегия также смогла немного нарастить поставки трубопроводного газа относительно прошлого года, закрывая чуть больше половины того объема, что до 2022 года поставлял «Газпром».

Вопрос цены для европейских правительств, конечно важен, но исторически Европа, в отличие, например, от азиатских стран, была готова покупать с премией энергоресурсы, в том числе и дорогой СПГ, поставки которого, к слову, начались еще в конце 1950-х. В конечном итоге возможный разгон цен на спотовом рынке ляжет на плечи потребителей, но это уже третья кризисная зима, поэтому стоит ожидать, что они уже более-менее к этому адаптировались.

Возобновляемая энергетика, по крайней мере, в своем текущем виде неспособна заместить топливо ископаемое (да и задачи такой перед ней, несмотря на громкие лозунги, не стоит). Текущий скачок в потреблении газа яркое тому подтверждение: холодная безветренная погода стала причиной того, что, например, в Германии ветропарки не отработали на 100 процентов, а крупных и надежных решений для запасания возобновляемой энергии, напомню, нет нигде в мире.

Что касается рынка СПГ, то он, безусловно, будет развиваться. В США новая администрация под лозунгом «Drill, baby, drill!» весьма вероятно нарастит добычу и снимет ограничения на строительство новых и модернизацию имеющихся СПГ-терминалов. Кроме того, в ближайшие три-четыре года на рынок выйдут мексиканский и канадский СПГ.

Таким образом, Северная Америка в совокупности еще сильнее оторвется от Австралии и Катара, а канадский и мексиканский газ сможет компенсировать долю США, которая неминуемо начнет снижаться в перспективе 10-15 лет даже при сохранении текущих объемов сжижения, не то что их увеличения.

С другой стороны, во второй лиге поставщиков СПГ, где играет наша «сборная» нам на пятки наступают страны Африки и Юго-Восточной Азии. Если малазийский СПГ (объемы СПГ-мощностей у нас плюс/минус одинаковые) останется преимущественно в границах азиатского региона, то Алжир, Нигерия и Египет, безусловно, будут заинтересованы в расширении поставок в Европу. Причем этот интерес взаимный и не отягощен санкционным давлением.

Разумеется, как и любой другой комплексный рынок, глобальный рынок СПГ постоянно сталкивается с рядом серьезных вызовов, способных негативно отразиться на его функционировании. Помимо необходимости наращивать мощности для сжижения и регазификации, стоит учитывать и возросшую нагрузку на судостроительные предприятия по всему миру. Газовозы понадобились всем, а возможностью их строительства обладает крайне ограниченный пул верфей. Сюда же надо добавить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, которая отражается в том числе и на безопасности навигации в акваториях, прилегающих к добывающим странам.

​​Рынок газа становится все более и более конкурентным и, кажется, более демократичным. Появляются и новые продавцы, и новые покупатели, в том числе и из числа не самых богатых стран. Но вместе с тем он превращается в ту самую страшилку про «рыночек порешал», где рост конкуренции как внутрирыночной, так и межтопливной не давит цены вниз, а поведение большинства игроков становится все более импульсивным и способствует дальнейшему росту цен.