Каждые четыре года американцы избирают своего президента. За последние сто лет в стране прошло 25 выборов главы государства. Сколько республиканцев и демократов становились президентами США с 1924 года и из каких штатов они родом — в материале RTVI.

Начиная с 1924 года в должность президента США вступали как восемь республиканцев, так и восемь демократов. При этом кандидаты от Демократической партии за это время становились президентами чаще, чем кандидаты от Республиканской партии, — 13 раз против 12-ти.

В XX веке только один американский президент занимал этот пост более двух сроков — демократ Франклин Рузвельт избирался в президенты четыре раза (дважды выборы проходили во время Второй мировой войны) и правил страной вплоть до своей смерти в 1945 году. Лишь в 1951 году в силу вступила 22-я поправка к Конституции США, которая установила ограничение правления президента до двух сроков.

Из 25 президентов США за последние сто лет три главы государства по тем или иным причинам прекратили свои полномочия досрочно — Франклин Рузвельт умер еще до окончания Второй мировой войны, Джона Кеннеди убили, а Ричард Никсон подал в отставку из-за Уотергейтского скандала (или, как его еще называют, «Уотергейт»).

«Уотергейт» — архитектурный комплекс в Вашингтоне с отелем, из которого в период избирательной кампании 1972 года прослушивался штаб Национального комитета демократов. В этом деле были замешаны агенты, связанные с комитетом по переизбранию Ричарда Никсона на второй срок. На фоне политического скандала, его расследования и высокой вероятности импичмента переизбранный на должность президента республиканец подал в отставку в 1974 году.

Согласно Конституции США, в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности исполняют вице-президенты. Так, вице-президент Калвин Кулидж стал преемником умершего в 1923 году 29-го президента США Уоррена Гардинга, а потом был избран главой страны на президентских выборах 1924 года.

Вице-президенты Гарри Трумэн и Линдон Джонсон заняли пост президента после смертей Франклина Рузвельта и Джона Кеннеди соответственно, а затем победили на последующих голосованиях.

Вице-президент Джеральд Форд, ставший главой США после отставки Ричарда Никсона, решил помиловать своего предшественника за все преступления, которые тот мог совершить в период президентства. Такое решение вызвало в обществе противоречивую оценку, и Форд проиграл президентские выборы демократу Джимми Картеру.

Пять бывших американских президентов живы по состоянию на начало ноября 2024 года — это Джимми Картер (1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет), Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и единственный представитель «партии слона» из этого списка Дональд Трамп, который полон решимости вернуться в Белый дом.

Республиканцев в США неофициально называют «партией слона», а демократов — «партией осла». Оба символа были популяризированы основателем жанра американской политической карикатуры Томасом Настом в XIX веке. Республиканский «слон» воплощает силу и приверженность консервативным ценностям, а демократический «осел» — настойчивость при отстаивании своих взглядов.

В трех штатах — Массачусетсе, Нью-Йорке и Техасе — родилось по два избранных за последние сто лет президента США. Если на выборах 2024 года победит Камала Харрис, то в этот список добавится и Калифорния — оттуда же родом президент Ричард Никсон.