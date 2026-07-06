К концу 2026 года в России ожидается старт организованных торгов криптовалютами. Первые сделки могут пройти уже в ноябре, а Московская биржа готовится стать одной из ключевых площадок для криптоинструментов. Что означает новый закон, какие цифровые активы окажутся доступны инвесторам и кто вообще сможет их покупать? RTVI разобрался вместе с членом экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют, управляющим консалтингового агентства Parallax Михаилом Успенским и финансовым экспертом Еленой Парий.

О возможности запуска первых сделок с криптовалютами уже в ноябре 2026 года сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе Банка России. Представитель группы Московской биржи Игорь Марич подтвердил, что площадка планирует начать торги криптоактивами до конца года. На первом этапе инвесторам, вероятно, будет доступен ограниченный перечень наиболее ликвидных цифровых валют, включая биткоин (BTC) и эфир (ETH).

Три шага регулирования: от ЦФА до самой криптовалюты

Новый закон о криптовалюте — важный шаг для рынка, который готовился поэтапно и занял несколько лет, объясняет Михаил Успенский. Российские власти шли к нему в три этапа.

Сначала были установлены правила для цифровых финансовых активов (ЦФА) — электронных активов, которые признаны и учитываются по определенным правилам. Затем отдельно был урегулирован майнинг — вычислительный процесс, который подтверждает подлинность транзакций в блокчейне. Теперь под регулирование попала и сама криптовалюта — цифровые деньги, существующие только в электронном виде.

По прогнозу Успенского, в ближайшем будущем регулирование могут распространить и на стейблкоины — криптовалюты, курс которых обычно привязан к традиционным деньгам, например к доллару.

Елена Парий обращает внимание на то, что для российского рынка эти шаги — часть общемировой тенденции. По ее словам, в ряде стран уже давно работают криптоматы, законодательное регулирование и налогообложение криптоактивов, а в отдельных юрисдикциях существуют «криптогосударства».

«В нашей стране чем быстрее легализуют, тем проще и быстрее само государство почувствует выгоду в виде налогов, которые сейчас многие держатели криптовалют не платят», — отметила эксперт в разговоре с RTVI.

Какие криптовалюты появятся в торгах — и каких точно не будет

В первое время к торгам на Московской бирже допустят только наиболее известные и «надежные» криптовалюты — прежде всего биткоин и эфир, полагает Успенский.

При этом целый ряд категорий криптоактивов на биржу не попадет. По его словам, на Мосбирже точно не появятся анонимные криптовалюты вроде Monero — они ориентированы на максимальную конфиденциальность транзакций, что не позволяет их отслеживать. Не стоит ожидать и появления мемкоинов — токенов, курс которых определяется в первую очередь массовой популярностью и хайпом, а не какой-либо экономической моделью.

«Легально купить мемкоины Дональда Трампа и Мелании Трамп в российском контуре не удастся», — иронично отметил эксперт, имея в виду токены TRUMP и MELANIA, выпущенные накануне инаугурации нынешнего президента США.

Кто сможет торговать и с какими ограничениями

Основной аудиторией криптоинструментов на Московской бирже, по словам Успенского, станут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Однако для последних вложения будут ограничены. Стартовый лимит — 300 тыс. руб., который в дальнейшем может быть увеличен до 600 тыс. руб.

Такие ограничения — стандартная практика для допуска розничных инвесторов к высокорисковым инструментам. По российскому законодательству квалифицированным инвестором признается участник рынка, отвечающий требованиям к активам, опыту или образованию (в частности, минимальному объему сбережений и практике сделок); все остальные — неквалы, для которых регулятор традиционно устанавливает более жесткие правила.

По мнению Елены Парий, ключевой характеристикой аудитории таких инструментов должен быть не только формальный статус, но и готовность инвестора к рискам. Целевая аудитория — «люди с более долгим горизонтом планирования, склонные к риску»; при этом эксперт считает правильным допускать к криптоинструментам тех, кто прошел тесты «на осознанность» рисков.

«Для остальных крипта может стать частью инвестиционной стратегии в той или иной степени. Зависит от терпимости к риску, горизонта планирования и других персональных условий», — заключила она.