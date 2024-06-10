Партия «Государственный лагерь» вышла из коалиционного правительства в Израиле. Об этом объявил лидер партии, министр без портфеля Бени Ганц. Израильский адвокат Алексей Коваленко рассказал RTVI, какие последствия может иметь такой шаг для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Несмотря на уход Бени Ганца, у правительства Биньямина Нетаньяху остается 64 мандата в парламенте, отметил Коваленко. Это дает необходимое большинство голосов для продолжения политического курса, который был взят до того, как Ганц вошел в правительство.

«Единственное, что отличает новое правительство от того, что было вместе с Ганцем — то, что на данный момент оно состоит из правых и ультраправых партий, которые изначально вызывали недовольство, и в связи с этим постоянно на территории Израиля проходили демонстрации и митинги против нынешнего правительства. Поэтому уже сейчас общественные организации, которые выступают против данного правительства, готовятся к следующим шагам, а именно — возобновить митинги, протесты против правительства», — пояснил он.

Коваленко подчеркнул, что Нетаньяху не был готов принять ультиматум Ганца, касающийся закона об обязательном военном призыве, который освобождает от службы в армии ультраортодоксальных граждан Израиля.

Для ультраортодоксальных иудеев в Израиле с 1948 года было предусмотрено право на освобождение от службы в армии. Претендовать на него могут учащиеся религиозных школ. Соответствующий закон о призыве рассматривался как временная мера. В 2017 году Верховный суд страны отменил закон, освобождающий студентов семинарий от обязательной службы, так как счел его нарушающим равенство других граждан. В соответствии с инициативой Нетаньяху предельный возраст призыва для ультраортодоксальных иудеев должен быть увеличен до 35 лет, а мужчины-ортодоксы, которые не поступили на службу в армии, — освобождены от уголовного преследования. В документе также оговаривается создание специальных батальонов и должностей в службах экстренной помощи.

«Премьер-министр в каждой спорной ситуации принимал позицию именно религиозных партий, а не Бени Ганца. Сегодня как раз парламент заседает на тему принятия законопроекта о продлении действия старого закона, слушания по которому начались еще до нынешнего правительства, в предыдущую каденцию для того, чтобы отменить или продлить жизнь именно этому закону и правительству», — сказал Коваленко.

Адвокат обратил внимание, что в настоящий момент позиция Ганца выглядит весомее в глазах общества, в то время как Нетаньяху потерял свои позиции, так как действующее правительство состоит из правых и ультраправых партий, чья позиция вызывала критику как в Израиле, так и в международном сообществе.

«Оппозиция все больше будет давить, так как Бени Ганц вышел из правительства, и тем самым легитимность правительства была утеряна. Поэтому оппозиция приступит к новым акциям протеста против данного правительства, будет требовать новых выборов», — сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что Ганц также требовал проведения новых выборов в октябре, так как курс, избранный Нетаньяху вместе с правыми и ультраправыми партиями, привел государство к тому, что «весь мир ополчился против Израиля».

«Уже даже международный трибунал, вполне возможно, может вынести постановление об ордере на арест премьер-министра. Если он все-таки это сделает, то это будет доказательством того, что у нас есть огромный разрыв между тем, что хочет Израиль, и тем, как это видит мир», — пояснил он.

С точки зрения ведения военных действий, решение Ганца не создаст особых проблем для Нетаньяху, пока не будут освобождены все заложники, отметил Коваленко. Основные трудности будут заключаться для премьер-министра в разногласиях с оппозицией, однако общество продолжит поддерживать его, пока ведутся военные действия, заключил адвокат.