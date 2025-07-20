Вы наверняка слышали это выражение: «высплюсь на выходных». Или: «посплю днём, зато ночью можно не спать». Но так ли это работает? На самом деле — не совсем, а если быть еще точнее, вообще нет.

Сон — не просто отдых. Это сложнейший процесс восстановления, особенно в его глубокой фазе. И если вы пытаетесь обмануть организм, он «обидится» и даст знать усталостью, тревожностью, туманом в голове и сбитым иммунитетом.

Разберемся, почему глубокий сон так важен и можно ли его чем-то заменить.

Что делает мозг, пока мы спим?

Во сне мозг не отключается, а наоборот, он работает в особом режиме. Особенно в фазе глубокого сна (фаза N3). Именно тогда:

— Активируется глимфатическая система — «санитар мозга», выводящий токсичные белки (например, бета-амилоиды, связанные с болезнью Альцгеймера).

— Снижается уровень кортизола — гормона стресса. Хронический недосып ведет к его накоплению, что влияет на память, вес и даже гормональный фон.

— Укрепляется иммунитет. В ночной фазе увеличивается выработка интерлейкинов, которые борются с воспалением и вирусами, об этом говорится в исследовании: Besedovsky et al., 2012, “Sleep and Immune Function”.

— Формируется долговременная память — мозг сортирует события дня, отделяя важное от фонового шума. Это подтвердили исследования с МРТ-сканированием спящих участников (Diekelmann & Born, 2010).

А можно ли выспаться впрок?

Нет. Это миф. Наш организм работает по циркадным ритмам — это встроенные биологические часы. Глубокий восстановительный сон происходит в первую половину ночи, когда уровень мелатонина высок.

Если вы спали по 5—6 часов в течение недели, а потом дали себе 10—12 часов на выходных, это не восстанавливает работу мозга и обмен веществ.

Исследование из University of Colorado Boulder (2019) показало: «Компенсация сна на выходных не возвращает уровень инсулиновой чувствительности и когнитивной активности к норме. Организм все равно остается в утомленном режиме».

А дневной сон — это хорошо?

Короткий дневной сон (20—30 минут) действительно полезен, он:

— снижает уровень усталости,

— улучшает концентрацию,

— повышает продуктивность,

— снимает эмоциональное напряжение.

Но стоит отметить, что он не заменяет ночной сон, особенно его глубокую фазу. Днем организм не входит в те же фазы сна, которые отвечают за глубокое восстановление мозга и тела.

Напоминания от ученых по гигиене сна

Вы, скорее всего, это уже слышали, но именно простые правила чаще всего игнорируют.

Вот что советуют:

— Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

— Не ешьте за 2—3 часа до сна, особенно тяжелую пищу.

— Уберите свет экрана (телефон, планшет, ноутбук) минимум за час.

— Держите спальню прохладной (18—20°C) и темной.

— Не используйте кровать как рабочее место или зону прокрастинации.

Почему это важно

Хороший сон — это не просто «выспался и отдохнул». Это: ясность мышления, поддержка иммунитета, психическая устойчивость, здоровье мозга и защита от деменции, стабильный вес и метаболизм.

Невозможно «набрать сон впрок», но можно создать ритм, при котором мозг успевает восстановиться.

Илья Николаев