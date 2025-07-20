Вы наверняка слышали это выражение: «высплюсь на выходных». Или: «посплю днём, зато ночью можно не спать». Но так ли это работает? На самом деле — не совсем, а если быть еще точнее, вообще нет.
Сон — не просто отдых. Это сложнейший процесс восстановления, особенно в его глубокой фазе. И если вы пытаетесь обмануть организм, он «обидится» и даст знать усталостью, тревожностью, туманом в голове и сбитым иммунитетом.
Разберемся, почему глубокий сон так важен и можно ли его чем-то заменить.
Что делает мозг, пока мы спим?
Во сне мозг не отключается, а наоборот, он работает в особом режиме. Особенно в фазе глубокого сна (фаза N3). Именно тогда:
— Активируется глимфатическая система — «санитар мозга», выводящий токсичные белки (например, бета-амилоиды, связанные с болезнью Альцгеймера).
— Снижается уровень кортизола — гормона стресса. Хронический недосып ведет к его накоплению, что влияет на память, вес и даже гормональный фон.
— Укрепляется иммунитет. В ночной фазе увеличивается выработка интерлейкинов, которые борются с воспалением и вирусами, об этом говорится в исследовании: Besedovsky et al., 2012, “Sleep and Immune Function”.
— Формируется долговременная память — мозг сортирует события дня, отделяя важное от фонового шума. Это подтвердили исследования с МРТ-сканированием спящих участников (Diekelmann & Born, 2010).
А можно ли выспаться впрок?
Нет. Это миф. Наш организм работает по циркадным ритмам — это встроенные биологические часы. Глубокий восстановительный сон происходит в первую половину ночи, когда уровень мелатонина высок.
Если вы спали по 5—6 часов в течение недели, а потом дали себе 10—12 часов на выходных, это не восстанавливает работу мозга и обмен веществ.
Исследование из University of Colorado Boulder (2019) показало: «Компенсация сна на выходных не возвращает уровень инсулиновой чувствительности и когнитивной активности к норме. Организм все равно остается в утомленном режиме».
А дневной сон — это хорошо?
Короткий дневной сон (20—30 минут) действительно полезен, он:
— снижает уровень усталости,
— улучшает концентрацию,
— повышает продуктивность,
— снимает эмоциональное напряжение.
Но стоит отметить, что он не заменяет ночной сон, особенно его глубокую фазу. Днем организм не входит в те же фазы сна, которые отвечают за глубокое восстановление мозга и тела.
Напоминания от ученых по гигиене сна
Вы, скорее всего, это уже слышали, но именно простые правила чаще всего игнорируют.
Вот что советуют:
— Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.
— Не ешьте за 2—3 часа до сна, особенно тяжелую пищу.
— Уберите свет экрана (телефон, планшет, ноутбук) минимум за час.
— Держите спальню прохладной (18—20°C) и темной.
— Не используйте кровать как рабочее место или зону прокрастинации.
Почему это важно
Хороший сон — это не просто «выспался и отдохнул». Это: ясность мышления, поддержка иммунитета, психическая устойчивость, здоровье мозга и защита от деменции, стабильный вес и метаболизм.
Невозможно «набрать сон впрок», но можно создать ритм, при котором мозг успевает восстановиться.
Илья Николаев