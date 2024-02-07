Власти Германии и Доминиканской Республики с 1 февраля запустили экспериментальную программу по переводу сотрудников на сокращенную рабочую неделю. В 2019 году такую идею выдвигал тогдашний глава российского правительства Дмитрий Медведев. Что думают о переходе на четырехдневку в России и мире — в материале RTVI.

В России

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Комментируя RTVI возможность перевода россиян на четырехдневную рабочую неделю, Ярослав Нилов напомнил, что с этой инициативой в 2019 году выступил тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев. Депутат назвал инициативу реализуемой, но не в ближайшем будущем и не для всех сфер и отраслей.

«Для кого-то уже есть четырехдневка, после пандемии особенно, после практики удаленной, смешанной занятости, у нас есть работники, у которых не пятидневка, а четырехдневка, а у кого-то и трехдневка. Самое главное — не надо ничего сейчас жестко навязывать в сфере труда, не надо вводить жесткую регуляторику, никаких поправок. Все должно быть естественно, синергитично и эволюционно. Это вопрос многогранный, и рынок труда должен сам выстроиться — с учетом новых технологий, искусственного интеллекта, решений по оптимизации», — сказал он.

По его словам, задача сокращения рабочей недели заключается в том, чтобы люди больше отдыхали без снижения производительности труда и заработной платы.

«Должен быть выгодным результат и для работника, и для работодателя. Если четырехдневку переложить на работодателя, это приведет к росту цен, к закрытию предприятий, росту безработицы. Нам это не надо. Если не перекладывать, то это может привести к потере в зарплате работников, тем более что есть сдельная форма занятости — оплата зависит от объема оказанных услуг или произведенного товара», — пояснил Нилов.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

В 2019 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в ходе своего выступления на Международной конференции труда в Женеве, приуроченной к 100-летию Международной организации труда.

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал Медведев.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства

После заявления Дмитрия Медведева Татьяна Голикова сообщила о том, что в правительстве «анализируют ситуацию» на рынке труда в рамках обсуждения возможного введения четырехдневной рабочей недели.

«Эти четыре дня — это как раз возможный ответ на трансформирующийся мир вызовов, когда одни профессии будут умирать, другие будут приходить им на смену», — заявила она.

По словам Голиковой, в результате глобальной цифровизации в будущем может исчезнуть потребность в том, чтобы большое количество трудовых ресурсов были заняты «на конкретном рабочем месте». Она также отметила, что при реализации перехода на сокращенную рабочую неделю необходимо будет учитывать уровень заработной платы и социальных гарантий.

«Какую заработную плату они будут получать: такую же, как когда они были заняты пять дней или чуть больше, или в уменьшенном виде, здесь вопрос остается открытым», — пояснила она.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты

Говоря о возможности сокращения рабочей недели, Антон Котяков заявил в 2021 году, что считает неактуальной идею перехода на четырехдневный график.

«С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке на сегодняшний день неактуальна», — отметил он.

По словам министра, благодаря распространению удаленной занятости, у работодателей появилась возможность формировать гибкий график.

«А в случае необходимости можно и четырехдневную работу в офисе сделать, и трехдневную, а пару дней с определенным режимом удаленной работы можно из-за города трудиться», — сказал он.

Валерий Фадеев, глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

В 2021 году Валерий Фадеев заявил, что не имеет ничего против сокращения рабочей недели, однако напомнил, что заработная плата более половины трудящихся россиян составляет около 27 тысяч рублей в месяц, и призвал задуматься о повышении этой суммы.

«У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Труд должен радость приносить человеку. Не могу сказать, что у нас сейчас в стране такая ситуация, что каждый может найти себе работу в радость. К сожалению, это не так», — подчеркнул он.

Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов

Отвечая на вопрос о переводе компаний на четырехдневный график, Михаил Шмаков сообщил в 2023 году, что представители профсоюзного движения поддержали идею сократить рабочую неделю в России до 36 часов только при сохранении заработной платы для сотрудников. Вместе с этим, он высказал предположение, что в условиях дефицита на рынке труда эта идея может оказаться неактуальной.

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В ноябре 2023 года Светлана Бессараб пообещала внести предложение о переходе на 36-часовую рабочую неделю после завершения военной операции на Украине.

«Могу пообещать, что после окончания СВО и нашей победы я внесу предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов без сокращения заработной платы. Так сейчас работают сельские женщины: они имеют право на более короткую рабочую неделю с прежней зарплатой. И, как показала практика, мы ничего не теряем в производительности», — сказала она.

В августе 2023 года Бессараб призывала «говорить всерьез» о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В частности, она обратила внимание на то, что производительность труда многократно увеличилась благодаря внедрению цифровых технологий, в то время как к работникам продолжают относится так же, как и 50 лет назад.

В мире

Исландия

В 2021 году британский исследовательский центр Autonomy назвал «ошеломительным успехом» результаты эксперимента по сокращению рабочей недели в Исландии. В рамках этого эксперимента рабочая неделя 2,5 тысяч муниципальных сотрудников была уменьшена на 4-5 часов, а у тех, кто работал пять дней в неделю появился еще один выходной.

В частности, представители Autonomy дали высокую оценку производительности и показателям предоставления услуг на большинстве тестируемых рабочих мест, где сотрудники стали демонстрировать более высокий уровень энтузиазма, а также стали получать от процесса работы больше удовольствия.

«В итоге около 86% работающего населения сможет перейти на сокращенный рабочий график или требовать уменьшения рабочих часов», — говорится в исследовании.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро в 2022 году заявил, что граждане страны могут требовать от своих работодателей перевода на сокращенную рабочую неделю. В случае отказа предоставить им такую возможность, работодатель должен обосновать свое решение в письменном виде.

«Цель — позволить людям и компаниям более свободно распоряжаться своим рабочим временем. Если вы сравните нашу страну с другими странами, вы заметите, что мы зачастую действуем куда менее динамично», — отметил он.

Британия

Самый масштабный эксперимент по переводу трудящихся на сокращенную рабочую неделю начался в Британии в июне 2022 года. В рамках эксперимента 3300 сотрудников из 70 компаний получили возможность работать четыре дня в неделю с сохранением полной заработной платы. Для участников эксперимента была разработана «модель 100:80:100», в соответствии с которой 80% рабочего времени оплачивается в 100% размере, а сотрудники взамен обязуются показывать 100% производительность труда.

«Мы будем изучать, как участники проекта реагируют на дополнительный выходной в плане стресса и выгорания, удовлетворенности жизнью и работой, а также общего состояния здоровья, качества сна, затрат энергии, дальности перемещений и множества других аспектов», — поясняла профессор социологии Бостонского колледжа Джульет Шор, руководящая исследовательской группой проекта.

В 2023 году социологи Кембриджского университета признали результаты эксперимента успешными. В своем исследовании они указали на то, что у сотрудников, работавших четыре дня в неделю, ощутимо снизился уровень стресса и заболеваемости, а также вырос уровень лояльности по отношению к работодателям. При этом, доходы компаний, которые решили принять участие в эксперименте, не показали существенного снижения, а в 23 из них даже отметили небольшой рост, средний показатель которого составил 1,4%.

Испания

В октябре 2023 года комиссия независимых экспертов оценила результаты тестового эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели в испанском городе Валенсия, в котором приняли участие 360 тысяч сотрудников.

Эксперты указали на снижение уровня стресса, а также улучшение атмосферы за счет снижения количества автотранспорта на улицах города. Представители туристического сектора сообщили, что во время экспериментов у них увеличился поток клиентов, в то время как ритейлерские сети отметили снижение уровня продаж.

«Мы хотим, чтобы город был дружелюбным, здоровым и заботился о людях. Хотим, чтобы люди работали, чтобы жить, а не жили, чтобы работать», — говорил на старте эксперимента мэр города Жоан Рибо.

Доминиканская Республика

Первой из стран Латинской Америки, решивших провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю стала Доминиканская Республика. Эксперимент, который начался 1 февраля 2024 года, продлится шесть месяцев.

Как сообщило правительство страны, он продлится шесть месяцев — на протяжении трех месяцев сотрудники будут работать по сокращенному графику и получать 100% своей заработной платы, а на протяжении следующих трех месяцев специальная комиссия будет заниматься сбором и анализом информации, чтобы понять, как это изменение повлияло на экономику страны.

Инициатором проведения эксперимента выступил министр труда Луис Мигель де Кампс. Он подчеркнул, что считает сокращение рабочей недели не просто инновацией на рынке труда, но и значительным шагом на пути к более гармоничному и гуманному обществу.

«Приоритет отдается людям, улучшению здоровья и благополучия, а также содействию устойчивой и экологически чистой производительности», — добавил чиновник.

Германия

В сентябре 2023 года в Германии открыли прием заявок от организаций, готовых принять участие в эксперименте по сокращению рабочей недели. Несмотря на заявление министра финансов страны Кристиана Линднера, который усомнился в возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю, 45 компаний в тестовом режиме перевели своих сотрудников на новый график с 1 февраля 2024 года.