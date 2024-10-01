Проект нового российского бюджета оказался рекордным по военным расходам. На национальную оборону в 2025 году планируется направить треть бюджета, а вместе с расходами на “национальную безопасность” это займет все 40%. При этом расходы на социальную поддержку граждан не растут столь стремительно. На “неожиданные моменты” в проекте документа указал и Банк России: ведомство полагает, что с учетом новых вводных не исключен рост ставки выше 20%. Почему новый бюджет может подстегнуть рост цен — в разборе RTVI.

Рекордные расходы на оборону и безопасность

Оборонные расходы — одна из основных и наиболее быстро растущих статей бюджета в последние годы, рассказала RTVI Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

“Ранее предполагалось, что расходы на национальную оборону достигнут рекордного уровня в 2024 году — 10,8 трлн рублей, а в 2025 году сократятся до 8,5 трлн рублей. Однако новый проект бюджета на 2025 год предполагает увеличение оборонных расходов на четверть от первоначального плана на 2024-й. И это притом что актуальная структура расходов 2024 года не раскрывается”, — сказала Беленькая.

Теперь доля оборонных расходов в общем объеме бюджета 2025 года приближается к трети, тогда как в 2021 году она составляла около 15%. Это явно связано с продолжающимися событиями на Украине, полагает Беленькая. По ее словам, в конечном счете это может обернуться дополнительным ростом цен.

“Для экономики это означает дополнительный спрос как на ресурсы, включая трудовые, так и конечный спрос со стороны получателей бюджетных выплат, что может усилиться через кредитный канал. Однако продукция, производимая в рамках ВПК (если не идет на экспорт), редко используется для удовлетворения потребительского спроса, что становится одним из факторов инфляционного давления”, — сказала Беленькая.

Приоритетные расходы на социалку

Расходы на социальную политику составят 16% от федерального бюджета, оставаясь приоритетом бюджета, указывает Беленькая.

“Планируемые расходы на социальную политику в 2025 году (6,49 трлн рублей) сокращаются по сравнению с планом на 2024 год (7,7 трлн рублей), что усиливает разрыв между статьями «Национальная оборона» и «Социальная политика»”, — указывает она.

Судя по проекту бюджета, самую серьезную поддержку окажут семьям с детьми. Вот какие суммы заложены на это в бюджете на 2025-2027 годы:

4 трлн рублей — на выплату единого пособия семьям с детьми;

1,7 трлн рублей — на выплату маткапитала;

1,7 трлн рублей — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

Расходы на человеческий капитал снижаются: на здравоохранение в 2025 году потратят 1,86 трлн руб. (+15%), на образование — почти столько же, сколько в 2024-м (1,54 трлн). В то же время тарифы на коммуналку вырастут на 11.9% — это вдвое больше, чем планировалось год назад, пишет аналитический телеграм-канал Евгения Суворова MMI. Повысятся и акцизы на алкоголь, сахаросодержащие напитки и табак — это поможет принести дополнительные поступления в бюджет, указано в документе.

Резкое увеличение дефицита бюджета

Дефицит бюджета на этот год, согласно проекту, резко увеличился до -3.3 трлн. Это произошло за счет роста расходов до 39.4 трлн (было 38.1 трлн), полагает телеграм-канал MMI. На 2025 год дефицит прогнозируется на уровне 1,17 трлн руб, а в 2026 и 2027 годах дефицит увеличится до 2,76 трлн руб.

Чтобы сократить дефицит бюджета при увеличении расходов, разработан целый ряд мер, говорит Беленькая.

“Для этого приняты законодательные изменения в налоговой системе: повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, усиление прогрессии по НДФЛ, переход к уплате НДС для части бизнеса на упрощенной системе налогообложения, повышение уровня налогообложения рентных доходов для некоторых сырьевых отраслей, увеличение акцизов на бензин, алкоголь, сигареты и сладкие напитки”, — пояснила она.

Падение доходов от нефти и газа

Доходы от нефти и газа были стабильным и крупным источником пополнения российского бюджета. Но сейчас нефтегазовые доходы постепенно уменьшаются, указано в проекте бюджета — с 11,30 трлн руб в 2024 году до 9,76 трлн руб в 2027 году.

В то время как доходы от нефти и газа сокращаются, в проекте бюджета исходят из того, что другие доходы будут расти. В 2025 ненефтегазовые доходы достигнут 29,36 трлн руб, а к 2027 году — 33,39 трлн руб, прогнозируют в документе.

“Россия теряет свою долю на рынке нефти. Потребление нефти растет медленно, а прирост спроса покрывается не входящими в ОПЕК+ производителями. Доходы от экспорта нефти под давлением. Рост важности ненефтегазовых доходов, при прочих равных, должен увеличить внимание правительства задаче ускорения роста российской экономики”, — сказал RTVI Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

Видимо, в стратегию входит постепенное снижение нефтегазовых доходов как источника финансирования бюджета, предположил в беседе с RTVI Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

“В текущих реалиях с ограниченным списком стран для поставки, ограничениями ОПЕК+ по добыче и возможным падением цен на нефть во всем мире, нефтегазовые доходы становятся не самой стабильной и предсказуемой статьей дохода”, — резюмировал он.