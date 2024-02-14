Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг суверенных обязательств Израиля в национальной и иностранной валюте с А1 до А2. Эксперты агентства в своем заключении заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «основательного решения о прекращении огня», а также плана действий по восстановлению безопасности страны в послевоенное время. Израильский адвокат Алексей Коваленко рассказал RTVI, какие риски может повлечь снижение кредитного рейтинга страны.

Причиной, по которой агентство Moody’s приняло решение понизить кредитный рейтинг Израиля, стало недоверие к экономической политике страны, а также к законодательной и исполнительной ветвям власти, отметил Коваленко. Вместе с этим, по его словам, у экспертов нет подобных вопросов к гражданскому обществу и судебной системе.

Адвокат объяснил, что из-за войны, которая стала серьезной нагрузкой на бюджет, увеличивается риск неплатежей по тем кредитам, которые израильская сторона берет на международные займы.

«Считается, что в случае эскалации конфликта, если, допустим, эскалация произойдет с Хезболлой, то ситуация еще сильнее ухудшится, что также скажется на бюджете Израиля. В связи с этим предвидят проблемную ситуацию, и понизили рейтинг», — сказал он.

Наибольшую озабоченность в связи с понижением кредитного рейтинга вызывает то, что к Moody’s могут присоединиться остальные рейтинговые агентства, что может выразиться в увеличении кредитных ставок по займам.

«За этим последует падение курсов акций, оно может повлиять на ослабление курса шекелей, удорожание импорта. Израиль действительно серьезно очень к этому относится», — подчеркнул адвокат.

Отвечая на вопрос о действиях, которые намерен предпринять Израиль, Коваленко подчеркнул, что серьезных шагов в этом направлении нет смысла ждать до завершения военных действий. Однако после войны начнутся «судьбоносные изменения», вплоть до смены правительства, заверил адвокат.

«Биньямин Нетаньяху, например, сказал, что решение Moody’s не носит экономического характера, связано исключительно с войной и является политически мотивированным. Ну, другого от него ожидать и нельзя было. Да, экономическая ситуация в Израиле ухудшилась из-за войны, но правительство не приняло достаточных мер для предотвращения огромного бюджетного дефицита», — сказал Коваленко.

В частности, по его словам, не были ликвидированы «ненужные» министерства и не были проведены необходимые реформы.

«Потому что человек, который сегодня возглавляет Министерство экономики, в принципе, выступает в роли основного противника решений правительства для улучшения ситуации и для принятия реформ. Они считают, что нужно продолжать военные действия, а не проводить какие-то реформы. Тем самым дефицит бюджета только растет», — отметил Коваленко.