Два раза в год в России проходит призыв граждан мужского пола на обязательную военную службу. Весенний длится с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Срок обязательной службы — один год. Призывной возраст, действующий в России с 2024 года, — от 18 до 30 лет (до 2024 года воинскую обязанность несли мужчины от 18 до 27 лет).

Издание «Секрет фирмы» изучило Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и составило список законных оснований для отсрочки от армии.

ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» предполагает несколько оснований для получения отсрочки. Их можно поделить на два типа:

обязательные — освобождают гражданина от призыва до прекращения обстоятельств, ставших причиной отсрочки;

по праву призывника — предоставляются по желанию призывника, т.е. гражданин может отказаться от отсрочки.

Обязательная отсрочка предоставляется на основании: семейных обстоятельств или особого статуса.

Семейные обстоятельства:

1. Уход за близкими: забота о нуждающемся в уходе родственнике, который не состоит на полном государственном обеспечении и не может получать помощь от других лиц;

Опекунство над несовершеннолетними братом или сестрой: при условии отсутствия других лиц, обязанных по закону содержать этих детей; Отец-одиночка: если мать ребенка умерла или ее лишили родительских прав; Двое и более детей: отсрочка предоставляется независимо от родства с детьми; Ребенок-инвалид до трех лет: отсрочка предоставляется ровно до исполнения трех лет; Беременная супруга: срок беременности жены вторым ребенком составляет больше 22 недель.

Особый статус:

Зарегистрированные кандидаты на должности (участвующие в прямых выборах) или на членство в органах государственной власти или местного самоуправления; На время исполнения обязанностей — депутаты Госдумы, законодательных органов субъектов России, депутаты органов местного самоуправления или главы муниципальных образований, на постоянной основе осуществляющие свои полномочия; Служба в органах внутренних дел, органах принудительного исполнения, в Государственной противопожарной службе, таможенных органах, органах и организациях прокуратуры, следственных органах и учреждениях Следственного комитета, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

Отсрочка предоставляется при наличии образования и специального звания, предполагается поступление на службу после окончания ведомственного образовательного учреждения.

По состоянию здоровья: это временно не годные к службе по медицинским показаниям граждане (категория Г). Предоставляется на срок от шести месяцев до года. После окончания этого периода гражданин должен заново пройти медкомиссию, которая определит категорию годности к военной службе.

Отсрочка по праву призывника:

1. Образовательная — предоставляется один раз на время обучения при условии

обучения в высших учебных заведениях: студентам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры или ассистентуры-стажировки;

успешной сдачи ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике (базовой или профильной);

обучении в школе или среднем профессиональном учебном заведении;

получении среднего профессионального или высшего образования для служителей и религиозного персонала религиозных организаций;

обучении в подготовительных отделениях федеральных учебных заведений высшего образования.

2. Для беженцев (на срок до шести месяцев) и вынужденных переселенцев (на срок со дня регистрации ходатайства о признании статуса вынужденного переселенца до дня его рассмотрения)

3. Дополнительные категории граждан (определяет президент). Сейчас действует для IT-специалистов.

Отсрочка предоставляется при наличии высшего образования по специальности, указанной в перечне, работе по трудовому договору (заключенному не позднее 1 апреля 2024 года) и нормальной продолжительности рабочего дня (не более 8 часов в день и 40 часов в неделю).